Condenado en Oleiros por sacar las pertenencias de un inquilino de la vivienda y amenazarlo

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la condena a un propietario de una vivienda en Oleiros por delitos leves de coacciones, apropiación indebida y amenazas hacia su inquilino.

Según refleja la sentencia, el 14 de octubre de 2024 los vecinos avisaron al denunciante de que sus objetos personales estaban en el pasillo del edificio donde vivía en Mera. Cuando el inquilino llegó al lugar comprobó que el propietario había cambiado la cerradura de su vivienda, donde residía legalmente, y había dejado sus cosas fuera de esta, "con la clara intención de hacerle abandonar" el piso, según detalla la resolución judicial.

El afectado procedió a llamar a un cerrajero y a denunciar ante la Guardia Civil de que le faltaban varios artículos personales por un valor de 389,32 euros. El propietario le reconoció los hechos por mensajes de WhatsApp. En ellos "acusó a su mujer de prostituirse" y le amenazó con avisar a servicios sociales para que le quitaran la custodia de su hija. El condenado también le escribió "como me pone muchísimo no sé que hacer" y "sidoso sin dientes, como me pones eres un sidoso terminal y sigues delinquiendo". Estos mensajes, relata la sentencia, "provocaron inquietud y malestar en el denunciante" ya que también hacía referencia verídicas sobre los días en los que se realizaban las visitas de su hija.

El propietario impugnó la sentencia condenatoria de primera instancia, que le obligaba a pagar una multa de más de 1.500 euros además de las costas. En su recurso, alegó que no había sido citado al juicio, que él actuaba como representante de una empresa, que el piso había sido ocupado y que el inquilino le había pedido dinero para abandonarlo. Asimismo argumentó que el denunciante le insultó y lo amenazó.

El condenado admitió que había sacado las pertenencias del inquilino de la vivienda pero que "su intención era quedarse en la casa una semana para evitar que ellos volvieran a la habitación y poder recibir a los muchos interesados a través de idealista". Sin embargo, tras hablar con el denunciante, que le amenazó por teléfono, "tuvo miedo y optó por dejar la puerta abierta y regresar a Portugal".

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La Audiencia desestimó el recurso porque los argumentos del propietario "no alteran las conclusiones expuestas" en la resolución del juez de primera instancia. La Sala señala que todos los hechos denunciados han sido corroborados a través de los mensajes aportados y certifica la condena, contra la que no cabe recurso ordinario alguno.