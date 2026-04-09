La EDAR de Bens retoma el conflicto judicial con Cambre por la deuda con la depuradora

La EDAR de Bens ha iniciado nuevas acciones judiciales contra el Concello de Cambre por el impago de deudas, según indica en la memoria de sus Cuentas Anuales de 2025. Las facturas pendientes del Ayuntamiento con el Grupo Emalcsa ascienden a casi 2,99 millones de euros.

El conflicto se suspendió temporalmente en 2023, mientras la EDAR y el Ayuntamiento negociaban un acuerdo extrajudicial para pagar la deuda. Al no ser posible, el 12 de noviembre de 2025, la EDAR vuelve a reclamar la deuda y a fecha de elaboración de la memoria, en marzo de 2026, el Consejo de Administración «ha decidido la interposición de recurso contencioso-administrativo y designado letrado» contra el Concello cambrés.

El saldo pendiente de Cambre con la depuradora se remonta a 2016. Entonces la EDAR presentó una alegación contra la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado del municipio. En ella pedía que incluyese un fragmento de texto que incorporaba las obligaciones de pago del ente local, con dudas del interventor municipal. Ante este conflicto jurídico el Concello suspendió el pago del IVA. Esta deuda provocó que la entidad que agrupa también a los concellos de Arteixo, Culleredo, Oleiros y A Coruña recurriese a los tribunales hasta en tres ocasiones para conseguir el abono.

Varios Ejecutivos locales cambreses han intentado de solucionar el conflicto, sin éxito. El último intento fue en el pasado mes de diciembre, cuando el Gobierno de Diana Piñeiro llevó a pleno por tercera vez una propuesta que permitiría frenar la acumulación de deuda con la EDAR, que fue tumbada por la oposición, que pide que se aborde antes la liquidación de la deuda.

Entonces, fuentes municipales señalaron que la próxima vez que se llevara este tema al debate plenario lo haría tanto con los informes requeridos por la oposición y la propuesta de convenio con la entidad, además de una «posible propuesta de liquidación». «Vamos a seguir insistiendo con la modificación de la ordenanza, pero se presentará con todo lo demás para que no haya ninguna duda», destacan las mismas fuentes. Para la propuesta de liquidación de pagos con la EDAR de Bens el Concello estaba pendiente de cerrar del año fiscal para examinar si la podría o no abonar íntegra con el remanente de tesorería existente o si tendrían que fraccionar los abonos a la entidad supramunicipal.

Al cierre del ejercicio de 2025, el Concello de Oleiros debía al grupo Emalcsa 56.246 euros en concepto de prestación de servicios, mientras que el Concello de Culleredo tenía un saldo pendiente de 7.535 euros.