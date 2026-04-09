La Guardia Civil detiene a un hombre de 22 de años por tráfico de drogas en Culleredo

Los agentes de la Guardia Civil de Culleredo detuvieron a un hombre de 22 años de nacionalidad española como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La identificación del individuo ocurrió durante un dispositivo preventivo para erradicar puntos de venta de estupefacientes en el núcleo urbano del municipio. Los guardias civiles contaron con el apoyo de la Policía Local para realizar el registro de los individuos presentes en la zona.

Los efectivos de la Benemérita identificaron a un grupo de jóvenes, dos de ellos llevaban pequeñas cantidades de hachís, mientras que los agentes intervinieron 76,7 gramos de la misma sustancia al principal sospechoso. A este también se le incautaron 0,9 gramos de marihuana lista para venta y un total de 184 euros.

En el operativo de registro del domicilio del detenido localizaron 15,5 gramos de hachís, 25,8 gramos de marihuana y 0,3 gramos de cocaína, por un valor estimado en 805,70 euros. En la vivienda se intervinieron útiles para el pesaje y embalaje de las dosis, libretas con anotaciones comerciales y otros 690 euros en billetes.

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Las diligencias ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia competente junto con el detenido y los efectos recuperados.