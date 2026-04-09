Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en la nave de Trison en Espíritu SantoSegunda fase de las obras de Alfonso MolinaFinalistas para diseñar los muelles de A CoruñaAsí serán las nuevas viviendas de SomesoLos agentes dobles del Leyma - ObradoiroShock térmico en GaliciaEntrevista a Ximo NavarroEl cantante de The Rapants quiere hacer el himno del Dépor
instagramlinkedin

La Guardia Civil detiene a un hombre de 22 de años por tráfico de drogas en Culleredo

Durante el operativo incautaron hachís, marihuana y cocaína por un valor de 805 euros

Drogas y dinero incautados durante el operativo

Drogas y dinero incautados durante el operativo / LOC

RAC

Culleredo

Los agentes de la Guardia Civil de Culleredo detuvieron a un hombre de 22 años de nacionalidad española como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La identificación del individuo ocurrió durante un dispositivo preventivo para erradicar puntos de venta de estupefacientes en el núcleo urbano del municipio. Los guardias civiles contaron con el apoyo de la Policía Local para realizar el registro de los individuos presentes en la zona.

Los efectivos de la Benemérita identificaron a un grupo de jóvenes, dos de ellos llevaban pequeñas cantidades de hachís, mientras que los agentes intervinieron 76,7 gramos de la misma sustancia al principal sospechoso. A este también se le incautaron 0,9 gramos de marihuana lista para venta y un total de 184 euros.

En el operativo de registro del domicilio del detenido localizaron 15,5 gramos de hachís, 25,8 gramos de marihuana y 0,3 gramos de cocaína, por un valor estimado en 805,70 euros. En la vivienda se intervinieron útiles para el pesaje y embalaje de las dosis, libretas con anotaciones comerciales y otros 690 euros en billetes.

Noticias relacionadas

Las diligencias ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia competente junto con el detenido y los efectos recuperados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
  2. Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
  3. El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
  4. La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
  5. Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
  6. Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
  7. El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
  8. El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos

El PSOE de Arteixo pide al Concello posicionarse en contra de la estación de mercancías en Orro

El PSOE de Arteixo pide al Concello posicionarse en contra de la estación de mercancías en Orro

La Guardia Civil detiene a un hombre de 22 de años por tráfico de drogas en Culleredo

La Guardia Civil detiene a un hombre de 22 de años por tráfico de drogas en Culleredo

Qué es Trison, la multinacional coruñesa afectada por un incendio en Sada que cuenta con Inditex entre sus históricos proveedores

Qué es Trison, la multinacional coruñesa afectada por un incendio en Sada que cuenta con Inditex entre sus históricos proveedores

La multinacional Trison prevé que el personal de oficina pueda volver a la sede de Sada la próxima semana

La multinacional Trison prevé que el personal de oficina pueda volver a la sede de Sada la próxima semana

La EDAR de Bens retoma el conflicto judicial con Cambre por la deuda con la depuradora

La EDAR de Bens retoma el conflicto judicial con Cambre por la deuda con la depuradora

Luz verde ambiental para la primera gran planta de baterías de litio en Meirama

La línea de bus entre el centro de A Coruña y el aeropuerto de Alvedro elimina dos paradas y cambia su lugar de salida

La línea de bus entre el centro de A Coruña y el aeropuerto de Alvedro elimina dos paradas y cambia su lugar de salida

Arteixo estrenará 176 nuevas plazas de aparcamiento en enclaves estratégicos

Arteixo estrenará 176 nuevas plazas de aparcamiento en enclaves estratégicos
Tracking Pixel Contents