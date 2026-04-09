Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña

Un incendio ha afectado a una nave de Trison en Bergondo esta madrugada y en su extinción han colaborado bomberos del parque comarcal y también de los servicios de Oleiros y A Coruña, que pasadas las 06.30h seguía en el lugar del incendio. Los bomberos de A Coruña recibieron el aviso al filo de las dos de la madrugada y los bomberos de Oleiros estuvieron aportando agua para apagar durante la madrugada.

Trison es una empresa coruñesa del sector tecnológico especializada en sistemas audiovisuales, pantallas, sonido y tecnología interactiva. Figura entre los proveedores históricos de Inditex y es también proveedor de Abanca o del Real Madrid, y opera a través de 23 oficinas en 15 países de Europa, Asia y América. Trison ejecuta una media de 6.500 proyectos anuales en más de 100 países y se mantiene como líder europeo en integración audiovisual por séptimo año consecutivo.

Recientemente la compañía, con sede en Sada, ha anunciado la adquisición de la alemana InfraStor GmbH, especializada en infraestructuras digitales, señalización digital, automatización de edificios y servicios IT integrados. Antes, en diciembre del año pasado, anunciaba la adquisición de la británica Pioneer Group, proveedora de soluciones audiovisuales, infraestructuras de red y servicios eléctricos. Con esta operación, la compañía coruñesa dedicada a la transformación digital de espacios físicos, busca reforzarse en el mercado de Reino Unido y potenciar sus capacidades en hospitalidad, soluciones tecnológicas como el QSR para restaurantes de servicio rápido, así como servicios para estadios, y entornos corporativos y pequeño comercio, sectores clave en los que Pioneer Group cuenta con gran reputación.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ensalzaba en una reciente visita a sus instalaciones la trayectoria de esta firma «ultramoderna» con tecnología «cien por cien gallega», «absolutamente internacionalizada». Uno de los trabajos más recientes de Trison fue la pantalla vertical en la Torre Entel de Chile.

Proveedor histórico de Inditex y del AVE a La Meca

En 2017 Trison y otro proveedor histórico de Inditex como Cándido Hermida abrían sus puertas a la prensa nacional e internacional para mostrar el efecto tractor de la multinacional textil en su entorno. Ambas firmas arrancaron con el gigante fundado por Amancio Ortega y hoy son líderes en sus respectivos sectores, en el caso de Trison como proveedora de pantallas y sistemas de imagen y sonido. Ambas compañías marcaban aquel año un hito al colocarse ya por entonces entre las firmas proveedoras de servicios relacionados con la construcción del AVE entre Medina y La Meca, una obra cumbre de ingeniería adjudicada a un consorcio de empresas españolas y un presupuesto inicial de casi 7.000 millones de euros.

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