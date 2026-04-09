Un incendio arrasa la nave de la multinacional Trison en Espíritu Santo

Un incendio ha arrasado buena parte de la nave de Trison en el polígono de Espíritu Santo esta madrugada a pesar de los esfuerzos para la extinción del fuego, en la que han colaborado bomberos del parque comarcal de Betanzos y también bomberos de Emerxencias de Oleiros y del parque de bomberos de A Coruña, que pasadas las 06.30h seguían en el lugar del incendio.

Fuentes de los servicios de extinción señala que la nave estaba compartimentada en varias partes y que ardieron aproximadamente tres quintas partes de las instalaciones de esta multinacional, que es puntera en su sector dentro de la industria tecnológica y proveedora histórica de Inditex.

Un incendio destroza la nave de Trison en el polígono de Espíritu Santo / Carlos Pardellas

La alarma saltaba alrededor de las 01.00 horas cuando la central de emergencias 112 Galicia registraba un aviso del sistema de seguridad de la propia empresa que alertaba de la incidencia en la sede de Trison en sus instalaciones cercanas a la Nacional VI a la altura del km 581, en el polígono de Espíritu Santo. Fuentes del 112 explican que enseguida recibieron también una llamada de una persona que alertaba del incendio. El 112 movilizó a los servicios de extinción, entre ellos los bomberos del parque comarcal de Betanzos y también los bomberos de Emerxencias de Oleiros --que se movilizaron para aportar agua y mantener la prealerta para la atención de los concellos del área durante la intervención de los efectivos del parque comarcal en este incendio-- y los bomberos de A Coruña, que al filo de las dos de la madrugada se sumaron al operativo para colaborar en la extinción de este incendio.

La nave, destrozada, y un hotel cercano evaduado

Entre los medios movilizados por el 112, además de los Bombeiros de Betanzos, Arteixo y A Coruña, y los bomberos del Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros,también se encuentran efectivos de Protección Civil de Sada y Betanzos y de la Guardia Civil. El 112 también alertó a los servicios de emergencias Sanitarias-061 con carácter preventivo, aunque no fue necesaria su intervención al no haber daños personales ni riesgo para la población.

El servicio del 112 matiza que, aunque no hubo heridos, la magnitud del fuego provocó el colapso de parte del techo de la nave y obligó a desalojar un motel cercano. Se trata del Motel Venus, según indican fuentes cercanas a la interención. El incendio se dio por controlado pasadas las dos de la mañana, aunque los servicios de emergencia permanecen en la zona pasadas las 09.00 horas para completar la extinción y refrigerar la estructura.

Trison, una multinacional coruñesa puntera

Trison es una empresa coruñesa del sector tecnológico especializada en sistemas audiovisuales, pantallas, sonido y tecnología interactiva. Figura entre los proveedores históricos de Inditex y es también proveedor de Abanca o del Real Madrid, y opera a través de 23 oficinas en 15 países de Europa, Asia y América. Trison ejecuta una media de 6.500 proyectos anuales en más de 100 países y se mantiene como líder europeo en integración audiovisual por séptimo año consecutivo.

Recientemente la compañía, con sede en Sada, ha anunciado la adquisición de la alemana InfraStor GmbH, especializada en infraestructuras digitales, señalización digital, automatización de edificios y servicios IT integrados. Antes, en diciembre del año pasado, anunciaba la adquisición de la británica Pioneer Group, proveedora de soluciones audiovisuales, infraestructuras de red y servicios eléctricos. Con esta operación, la compañía coruñesa dedicada a la transformación digital de espacios físicos, busca reforzarse en el mercado de Reino Unido y potenciar sus capacidades en hospitalidad, soluciones tecnológicas como el QSR para restaurantes de servicio rápido, así como servicios para estadios, y entornos corporativos y pequeño comercio, sectores clave en los que Pioneer Group cuenta con gran reputación.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ensalzaba en una reciente visita a sus instalaciones la trayectoria de esta firma «ultramoderna» con tecnología «cien por cien gallega», «absolutamente internacionalizada». Uno de los trabajos más recientes de Trison fue la pantalla vertical en la Torre Entel de Chile.

Proveedor histórico de Inditex y del AVE a La Meca

En 2017 Trison y otro proveedor histórico de Inditex como Cándido Hermida abrían sus puertas a la prensa nacional e internacional para mostrar el efecto tractor de la multinacional textil en su entorno. Ambas firmas arrancaron con el gigante fundado por Amancio Ortega y hoy son líderes en sus respectivos sectores, en el caso de Trison como proveedora de pantallas y sistemas de imagen y sonido. Ambas compañías marcaban aquel año un hito al colocarse ya por entonces entre las firmas proveedoras de servicios relacionados con la construcción del AVE entre Medina y La Meca, una obra cumbre de ingeniería adjudicada a un consorcio de empresas españolas y un presupuesto inicial de casi 7.000 millones de euros.

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