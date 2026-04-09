Luz verde ambiental para la primera gran planta de baterías de litio en Meirama

El complejo energético de Meirama da un paso decisivo hacia su nueva era post-carbón. La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático acaba de emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para la creación de la planta de almacenamiento de energía denominada Bess Poza, promovida por la empresa Gobela GE SLU.

Este proyecto es uno de los dos parques de baterías de litio que iniciaron sus trámites en junio del año pasado para aprovechar la capacidad de conexión de la subestación de Meirama.

La resolución de la Xunta concluye que la actividad no tendrá impactos significativos sobre el entorno de Cerceda, siempre que se cumplan las medidas correctoras fijadas. Durante el periodo de exposición pública, el proyecto no recibió ninguna alegación, lo que ha agilizado el proceso administrativo para este proyecto, que cuenta con una inversión que ronda los 4,2 millones de euros.

Potencia de 4 megavatios y almacenamiento de 16,2 MW/hora

La instalación se ubicará en una parcela de 6.600 metros cuadrados, de los que unos 1.800 estarán ocupados estrictamente por los contenedores de las baterías. Técnicamente, el sistema contará con una potencia de 4 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 16,2 MW/hora.

Su función principal será actuar como un almacén de seguridad. La planta cargará electricidad cuando haya excedentes de fuentes renovables, como la energía eólica o la solar, y la inyectará a la red nacional a través de la subestación de Meirama mediante una línea subterránea de 535 metros en momentos de alta demanda.

Aunque estas plantas de baterías no generan un gran volumen de empleo directo una vez operativas, debido a que el mantenimiento es automatizado, son infraestructuras que buscan evitar el desperdicio de energía y su objetivo es "consolidar" a Meirama como el principal polo de almacenamiento energético de Galicia. Tras este aval ambiental, el promotor deberá obtener ahora las licencias definitivas de construcción para iniciar las obras.

Pero este proyecto es solo una pieza del puzzle de descarbonización diseñado para el entorno del complejo energético de Meirama. Además de esta planta de Gobela GE, está pendiente la resolución del parque de baterías colindante Barcés, de Despro Wind, y, sobre todo, la gran planta de hidrógeno verde proyectada por Repsol, Naturgy y Reganosa, que utilizaría solo energía renovable, y tendría capacidad para alcanzar 30.000 toneladas anuales, lo que le permitiría cubrir las necesidades de la refinería de Repsol en A Coruña.

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A estos proyectos se suma la central reversible de Meirama, declarada por la Xunta como proyecto industrial "estratégico", dio un paso clave hacia la red eléctrica en el mes de febrero, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó la propuesta de resolución provisional del concurso del nudo de transición justa de Meirama 220 kV, otorgándole los derechos de acceso a la red eléctrica.