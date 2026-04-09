El PSOE de Arteixo pide al Concello posicionarse en contra de la estación de mercancías en Orro

El PSOE de Arteixo llevará al próximo pleno una moción para forzar una posición unánime de la corporación contra la posible instalación de una nueva estación ferroviaria de mercancías en el entorno de las parroquias de Orro y Souto, un proyecto que está generando un creciente rechazo vecinal, tal y como asegura la agrupación socialista.

La iniciativa busca que el Concello traslade de forma oficial al Ministerio de Transportes la oposición de la población afectada, y que se sume a la petición del Concello de Culleredo para abrir una mesa de negociación que permita evaluar alternativas alejadas de los núcleos residenciales.

Los socialistas muestran así su apoyo a la movilización de los vecinos de Souto, que están recogiendo firmas para reclamar la paralización del proyecto por su impacto directo sobre un entorno rural y habitado. Consideran que la ubicación propuesta “compromete a calidade de vida da poboación” y reclaman un proceso “rigoroso e transparente” que analice otras posibles localizaciones.

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"Arteixo non pode quedar á marxe dunha decisión que afecta directamente ao seu territorio", afirma el portavoz socialista, Martín Seco.