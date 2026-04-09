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Un vehículo arde en la electrolinera de Montesalgueiro junto a la autovía A-6

Efectivos del GES de Curtis acudieron al lugar esta mañana para apagar una furgoneta en llamas

Un vehículo arde en la electrolinera de Montesalgueiro junto a la autovía A-6.

Un vehículo arde en la electrolinera de Montesalgueiro junto a la autovía A-6. / LOC

Un vehículo se ha incendiado esta mañana en la electrolinera de Montesalgueiro, situada en una salida de la autovía A-6 entre A Coruña y Lugo a la altura de Aranga, donde se encuentra el desvío hacia Curtis, Teixeiro y Sobrado dos Monxes en sentido Madrid.

El vehículo incendiado es una furgoneta que se encontraba en la zona de carga cuando empezaron las llamas. Ocurría minutos antes de las 09.00 horas. Al lugar han acudido efectivos del GES de Curtis para sofocar las llamas.

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Efectivos del GES de Curtis apagan un vehículo en llamas en la electrolinera de Montesalgueiro.

Efectivos del GES de Curtis apagan un vehículo en llamas en la electrolinera de Montesalgueiro. / LOC

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