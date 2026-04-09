Los ladrones de cable se ceban con las urbanizaciones de Oleiros: "Nos está creando un problema muy grande"

El Concello de Oleiros instaló hace unos años unos dispositivos de seguridad en las arquetas y registros eléctricos con los que pretendía evitar los robos de cable. No lo consiguió. Los hurtos de cableado se han convertido en una constante en el municipio, denuncia el alcalde, Ángel García Seoane, que aprovechó su intervención semanal en la radio municipal para solicitar colaboración vecinal para dar con "estos delincuentes" que han dejado sin alumbrado público varias urbanizaciones en las últimas semanas.

"Es un tema muy grave, la situación nos está creando un problema muy grande", afirma el regidor, que detalla que los últimos robos se registraron en As Galeras y Xaz, aunque los hurtos afectan a otros puntos del municipio como Santa Cristina, Iñás o A Besta, entre otros: "En Xaz nos han llegado quejas porque están sin alumbrado pero esto no se arregla de un día para otro. Estamos hablando de una calle entera con 17 farolas, arrancaron todo el cable y reponerlo tiene un coste alto", lamenta Seoane, que pide a los residentes que den la voz de alerta si detectan movimientos sospechosos cerca de las farolas.

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"Si algún vecino ve a estos delincuentes, que llame a la Policía Local, por favor", solicitó el regidor ante los micrófonos de Radio Oleiros. Seoane admite, con todo, que no es fácil pillar in fraganti a los ladrones, que actúan normalmente durante la noche.