Espectacular incendio en Cambre: una bola de fuego y una columna de humo visible a kilómetros al arder un coche híbrido en la autovía A-6
El vehículo circulaba por la A-6 cuando se incendió y el conductor pudo salir del turismo pero el fuego causó gran alarma entre el resto de conductores
Una auténtica bola de fuego, según los testigos, y una columna de humo negro visible desde kilómetros de distancia. Son los datos más llamativos del incendio de un coche híbrido registrado este jueves en Cambre cuando un vehículo que circulaba por la autovía A-6 ardió en llamas.
El conductor del turismo pudo salir del habitáculo sin sufrir daños pero el volumen de las llamas y la humareda negra que desencadenó el incendio de este coche híbrido, visible desde kilómetros de distancia, causó gran alarma entre los conductores que a esa hora circulaban por la autovía a su paso por Cambre.
La imagen que acompaña a esta información fue tomada desde Santa María de Vigo y en ella se aprecia una alta columna de humo negro que causó gran expectación en buena parte del término municipal cambrés.
Este jueves también se registraba, a primera hora de la mañana, el incendio de una furgoneta cuando cargaba en la electrolinera de Montesalgueiro.
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