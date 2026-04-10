Los clientes del comercio local de Sada disfrutarán de una hora de 'parking' gratis en Las Brañas
La agrupación Acesada ha pactado este beneficio con la gestora del aparcamiento, de próxima apertura
La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Sada (Acesada) ha pactado con la gestora del parking de Las Brañas, de inminente apertura, que los clientes de sus establecimientos asociados tengan una hora gratuita de aparcamiento. La agrupación señala que este es "un paso importante para seguir apoyando al comercio de proximidad, haciéndolo más competitivo y atractivo tanto para vecinos como para visitantes".
La Junta Directiva de Acesada indica que el nuevo aparcamiento será "una infraestructura clave para reforzar el tejido comercial de la localidad", pues ofrecerá "soluciones prácticas de estacionamiento" y contribuirá al desarrollo económico de la villa. La asociación promete continuar trabajando "en nuevas iniciativas que favorezcan el crecimiento del comercio local y mejoren la experiencia de compra en el municipio".
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