Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trison: un incendio destroza su nave en Espíritu SantoFinalistas para diseñar los muelles de A CoruñaSegunda fase de las obras de Alfonso MolinaShock térmico en GaliciaPanadería Toñito extiende su emporio desde Piadela
instagramlinkedin

Los clientes del comercio local de Sada disfrutarán de una hora de 'parking' gratis en Las Brañas

La agrupación Acesada ha pactado este beneficio con la gestora del aparcamiento, de próxima apertura

El aparcamiento Las Brañas, de próxima apertura.

El aparcamiento Las Brañas, de próxima apertura. / La Opinión

RAC

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Sada (Acesada) ha pactado con la gestora del parking de Las Brañas, de inminente apertura, que los clientes de sus establecimientos asociados tengan una hora gratuita de aparcamiento. La agrupación señala que este es "un paso importante para seguir apoyando al comercio de proximidad, haciéndolo más competitivo y atractivo tanto para vecinos como para visitantes".

La Junta Directiva de Acesada indica que el nuevo aparcamiento será "una infraestructura clave para reforzar el tejido comercial de la localidad", pues ofrecerá "soluciones prácticas de estacionamiento" y contribuirá al desarrollo económico de la villa. La asociación promete continuar trabajando "en nuevas iniciativas que favorezcan el crecimiento del comercio local y mejoren la experiencia de compra en el municipio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
  2. Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
  3. El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
  4. Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
  5. Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
  6. La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
  7. El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
  8. El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos

Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta

Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta

Los clientes del comercio local de Sada disfrutarán de una hora de 'parking' gratis en Las Brañas

Los clientes del comercio local de Sada disfrutarán de una hora de 'parking' gratis en Las Brañas

Diana Piñeiro defiende que los informes desmienten el «bloque administrativo» en Cambre

El nuevo parque de Bomberos de Morás, que dará servicio a 135.000 personas, ya es una realidad

El nuevo parque de Bomberos de Morás, que dará servicio a 135.000 personas, ya es una realidad

Espectacular incendio en Cambre: una bola de fuego y una columna de humo visible a kilómetros al arder un coche híbrido en la autovía A-6

Espectacular incendio en Cambre: una bola de fuego y una columna de humo visible a kilómetros al arder un coche híbrido en la autovía A-6

Los ladrones de cable se ceban con las urbanizaciones de Oleiros: "Nos está creando un problema muy grande"

Los ladrones de cable se ceban con las urbanizaciones de Oleiros: "Nos está creando un problema muy grande"

El alcalde de Sada, tras el incendio en la nave de Trison: "Esta empresa tiene la capacidad suficiente para ponerse a andar lo antes posible"

El alcalde de Sada, tras el incendio en la nave de Trison: "Esta empresa tiene la capacidad suficiente para ponerse a andar lo antes posible"

Un incendio arrasa la nave de la multinacional Trison en Espíritu Santo

Un incendio arrasa la nave de la multinacional Trison en Espíritu Santo
Tracking Pixel Contents