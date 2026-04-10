Diana Piñeiro defiende que los informes desmienten el «bloque administrativo» en Cambre

El Gobierno local de Cambre, encabezado por la alcaldesa Diana Piñeiro, sostiene que los informes técnicos municipales desmontan la tesis del «supuesto bloqueo administrativo» defendida durante la anterior etapa del gobierno de Unión por Cambre y apuntan, en cambio, a «un problema de gestión político y a la falta de planificación».

Durante los últimos años, el anterior Ejecutivo situó ese «bloqueo administrativo» como una de las principales explicaciones de la situación del Concello, especialmente en relación con los problemas para abonar facturas. Esa interpretación se mantuvo incluso tras la dimisión del entonces alcalde, Óscar García Patiño, en marzo de 2024, y durante el posterior relevo en la Alcaldía.

Un colapso municipal

Sin embargo, el actual Gobierno municipal asegura que la documentación técnica niega esa versión. Según explicó la regidora, «aquí lo que hubo fue un colapso, no un bloqueo», atribuyendo la situación a deficiencias acumuladas como la falta de previsión, la no cobertura de plazas clave y la ausencia de reposición del personal necesario para el funcionamiento ordinario de la administración local.

Diana Piñeiro subraya que estas carencias responden a años de «falta de planificación», sin que se impulsasen procedimientos necesarios para garantizar la estructura administrativa del Concello de Cambre. A juicio de la regidora local, esa dinámica derivo en un colapso del funcionamiento municipal.

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El Ejecutivo local insiste así en que la prioridad pasa ahora por «una regularización profunda de la estructura contractual y administrativa del Concello», con el objetivo de «recuperar la normalidad institucional, garantizar la legalidad y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos».