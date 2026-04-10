Incendio de Trison: "Lo peor fue el shock emocional pero con la frialdad del día siguiente ves que, entre comillas, no pasó nada"

La sede central de Trison en el polígono Espíritu Santo mostraba este viernes dos caras contrapuestas. La zona de almacenes devastada por el incendio que arrasó parte de los almacenes y, en el espacio destinado a oficinas, pantallas encendidas y difundiendo en bucle vídeos promocionales de esta multinacional tecnológica, que ha puesto ya toda la maquinaria a trabajar para recuperar la normalidad lo antes posible.

"Somos muy ágiles", apunta el director financiero, Rafael Sánchez, que se desplazó a la central para recibir a los peritos del seguro y a los agentes de la Policía Científica que arrojarán luz sobre el origen de un fuego que se declaró el jueves de madrugada y que ha afectado a alrededor del 20% de las instalaciones, según las estimaciones de la compañía.

"Lo peor fue el shock emocional pero ya con la frialdad del día siguiente ves que, entre comillas, no pasó nada. No hubo ningún daño personal, que es lo más importante, y los daños materiales se arreglan, tenemos unos buenos seguros", afirma el responsable financiero, que se muestra convencido de que retomarán la normalidad en tiempo récord. "En quince días o menos operaremos con total normalidad", afirma. Como solución provisional, explica este directivo, habilitarán un taller en otra zona del recinto y derivarán parte de la logística a los almacenes de Madrid y Barcelona u a otros con los que cuenta esta multinacional en Londres, Francia o Alemania: "Por suerte, estamos muy diversificados", incide.

Estado en el que quedaron parte de los almacenes de Trison tras el incendio declarado en la madrugada del jueves. / CARLOS PARDELLAS

La tecnología es la mejor aliada de esta empresa está especializada en sistemas audiovisuales, pantallas, sonido y tecnología interactiva que cuenta con Inditex, Abanca y Real Madrid entre sus proveedores. "Todo el mundo está teletrabajando, tenemos todos los servidores en la nube", explica Alberto Baamonde, responsable del área de Inditex, que subraya que, a pesar de los daños provocados por el fuego, "la operativa está intacta". En la misma línea se pronuncia Rafael Sánchez, que destaca que la plantilla de Trison está "muy acostumbrada a teletrabajar": "De hecho, lo hacemos todos los viernes, hoy [por ayer] aquí tampoco habría nadie, estamos muy acostumbrados y preparados para eso", apunta.

La previsión de la compañía es que la plantilla trabaje durante unos días más desde casa y vuelva a las oficinas a mediados de la semana que viene, una vez solventados los daños que el agua utilizada para sofocar las llamas provocaron en las dependencias situadas en los sótanos.

La causa del incendio, un misterio

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Científica analizaban este viernes las zonas más afectadas por el incendio para intentar dar con el origen del fuego. De momento, las causas siguen siendo un misterio: "No sabemos nada, de momento solo sabemos que en la zona en la que se originó no había nadie, pero para nosotros tampoco es una prioridad ahora saber las causas, ahora mismo lo importante es continuar con el negocio, es trabajo de la Policía hacer la investigación", afirma el director de finanzas de la compañía, que se muestra deseoso de iniciar las obras de reconstrucción por operatividad y también por una cuestión de imagen. "El incendio se produjo en la zona más llamativa, a la entrada, si hubiese sido en la planta menos tres nadie se habría dado cuenta", afirma.

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Para Trison, el lado más positivo de este suceso ha sido la reacción de proveedores, clientes e incluso de la competencia."Estamos muy agradecidos. Todo el mundo se ofreció para lo que necesitásemos", apunta Alberto Baamonde. Rafael Sánchez coincide: "Todos se han volcado muchísimo, hasta nos han llamado competidores para preguntarnos si necesitamos algo, en momentos así se agradece mucho".