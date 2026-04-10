Todo listo para The Sound Lanzós, un nuevo festival para dar más vida al casco histórico de Betanzos

El Café Lanzós se ha consolidado como un referente de la música en directo en la comarca brigantina y subirá mañana, sábado 11 de abril, un escalón con la celebración de su primer festival, The Sound Lanzós, que aspira a convertir el casco histórico en un escenario para grupos consolidados y emergentes. El cartel de este ciclo inaugural está compuesto por grupos a medio camino entre el neo-pysch, el shoegaze y el post-punk: Fúlmine (Betanzos), The Black Age y Morgen (A Coruña), El Saguaro (Portugal) y los cabezas de cartel, los australianos afincados en Alemania The Dharma Chain, que harán una parada en Betanzos en su gira por España.

El festival se celebrará en la Rúa Lanzós, y contará con actividades complementarias, como un mercadillo de primavera organizado por el Rastro de Merce o una charla con el periodista Fernando "Tanxencias" Sampredro impulsada por la librería Lanzós. Un DJ amenizará además los intervalos entre concierto y concierto y habrá además puestos de artesanos y food-truck.

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El festival arrancará a las cuatro de la tarde y se prolongará hasta las tres de la madrugada. El objetivo, explica su impulsor, Adolfo Sánchez, es "favorecer y reforzar la programación cultural, de ocio y económica del casco histórico".