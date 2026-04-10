Nadie quiere gestionar el bar de la Casa do Pobo de Montrove

El Concello de Oleiros ha declarado desierto el concurso para gestionar el bar de la Casa do Pobo de Montrove. Ningún emprendedor ha presentado oferta para tomar las riendas de este local, tal y como vaticinaba el Gobierno local, que lleva años intentando insuflar vida a un negocio que languidece a pesar de las, al menos a priori, buenas condiciones de la concesión.

Los pliegos establecían un canon mensual de 220 euros, mobiliario y cocina incluido, para llevar las riendas de este negocio hostelero emplazado en la Avenida Rosalía de Castro por un período de tres años con posibilidad de un año de prórroga y, nuevamente, con la obligación añadida de asumir la limpieza de la Casa do Pobo.

El bar de la Casa do Pobo suma varios cierres, uno de ellos de larga duración. Tras permanecer más de un año de puertas cerradas, el Concello logró contratar la gestión en 2018, pero el adjudicatario renunció en 2020 y hubo que sacar de nuevo a concurso la gestión, que en esa ocasión logró adjudicarse con éxito. El último contrato, sin embargo, finalizó antes de lo previsto al renunciar el gestor.

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«Es algo increíble. Es un edificio magníficamente situado en el centro de Montrove pero no encontramos a personas que quieran vivir de este negocio», lamenta el alcalde, Ángel García Seoane, que vincula la escasez de candidatos con algunas de las condiciones impuestas en los pliegos, como la de "prestar el servicio de forma ininterrumpida todos los días del año, sean o no festivos (aunque con el derecho a cerrar un día a la semana predeterminado). «Ahora ya nadie quiere trabajar sábados, domingos y fiestas de guardar», afirmaba recientemente el regidor.