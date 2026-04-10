Arteixo
El nuevo parque de Bomberos de Morás, que dará servicio a 135.000 personas, ya es una realidad
El centro, que sustituye al de Sabón, tiene conexión con la A-6 y la AG-55
Este viernes se ha oficalizado la entrega de obras del nuevo parque comarcal de bomberos situado en el polígono de Morás. Valentín González Formoso, presidente de la Deputación y del Consorcio Contraincendios da Coruña y Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, presidieron la puesta en marcha de este nuevo centro de emergencias.
Esta nueva infraestructura sustituye a la antigua base de Sabón tras una ejecución que, tal y como definen, "supone un salto cualificativo en la seguridad del área metropolitana coruñesa". En los próximos dos meses se completará el traslado definitivo de actividad y personal.
Este nuevo complejo se situará en una parcela de 4.000 metros cuadrados cedida por el Concello de Arteixo en la avenida Pedra Áceda, una localización elegida por "estratégica" puesto que "garantiza una conexión inmediata con la autovía A-6 y la autopista AG-55". "Esta mejora geográfica resulta fundamental para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias no solo en Arteixo, sino también en los municipios de Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros", explican en una nota de prensa. En total dará servicio a un entorno de 135.000 habitantes.
El proyecto incluye amplias cocheras para la flota, centro de control, áreas de formación, gimnasio, zonas de descontaminación y espacios de descanso. Además, el cuerpo de Bomberos pasará de ser de 18 miembros a 25 en los próximos meses. El proyecto, financiado por el Concello de Arteixo, contó con una inversión total de 1,3 millones de euros.
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