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Abegondo presenta la primera edición del Aborixe Fest, encabezado por el DJ Álex Martini

El evento se celebrará en el campo da feira el 1 de mayo, y contará con diversos puestos de alimentación

Presentación del festival, con el alcalde y los promotores.

Presentación del festival, con el alcalde y los promotores.

RAC

Abegondo

Abegondo suma una nueva cita al panorama musical del área. El Concello acaba de presentar el Aborixe Fest, un festival pensado para los jóvenes, que tendrá lugar en el campo da feira de Abegondo el próximo viernes, 1 de mayo. El alcalde, José Antonio Santiso, dio a conocer ests sábado el evento, acompañado por los promotores, Bruno Castro y André Vázquez.

El artista Álex Martini, uno de los DJ más reconocidos de la escena nacional, encabeza el cartel del Aborixe Fest. El madrileño, con un estilo energético que combina electrónica y ritmos urbanos, estuvo presente en los grandes festivales del país y cuenta con más de 74 millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

Kike Varela, un DJ gallego que fusiona la electrónica con la tradición gallega, forma también parte del cartel. Borja Solla, otro de los DJ gallegos reconocidos, y los de ámbito local Bermu y Unaiii completan el festival.

“Queremos dar un impulso novo á nosa tradicional festa da xuventude cun festival pensado específicamente para os intereses da mocidade, pero aberto a toda a veciñanza”, expresó el alcalde, que aseguró que el acceso al evento será totalmente gratuito.

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El Aborixe Fest traerá además el escenario Gramola, un espacio que lo situará a nivel de las grandes citas nacionales con efectos y pantallas. Habrá puestos de alimentación y bebida desde las 21.00 horas hasta la madrugada.

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