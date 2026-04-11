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Betanzos instalará sensores de presencia en pasos de peatones

Saca a concurso el refuerzo de los pasos más transitados

Repintado de un paso de peatones en el centro de Betanzos.

Repintado de un paso de peatones en el centro de Betanzos. / LOC

RAC

Betanzos

El Concello de Betanzos ha puesto en marcha una campaña para reforzar la seguridad en los pasos de peatones más transitados. A los trabajos de repintado y mejora de la iluminación se sumarán otras acciones de mejora. El Gobierno local acaba de sacar a contratación el refuerzo de los pasos de cebra situados en la Avenida de Castilla, la plaza García Naveira, en el cruce de Linares Rivas y Sánchez de Taibo la calle Cabildos.

Estos pasos serán señalizados con sistemas de iluminación eficiente y señalización inteligente. En cada uno de ellos se instalarán columnas de acero galvanizado, destelladores secuenciales verticales, sensores de presencia y dos luminarias LED de alta potencia, informa el Ejecutivo municipal, que avanza que estas medidas se ampliarán en el futuro a otras "zonas sensibles por su importante utilización como zonas de paso".

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