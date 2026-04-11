Culleredo celebrará la próxima edición de la Travesía do Xalo el 25 de abril
La cita contará con diversas modalidades de carreras de montaña, andaina y pruebas infantiles
Culleredo ya tiene todo listo para celebrar la décimo quinta edición de la Travesía do Xalo, una de las citas más consolidadas del calendario gallego de carreras de montaña y senderismo, que este año celebra ya quince años de recorrido el próximo sábado, 25 de abril.
En esta edición habrá diferentes modalidades de carrera, andaina y pruebas infantiles, así como una programación festiva a lo largo de todo el día.
Durante la presentación del evento, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que es uno de los más esperados y emblemáticos del calendario deportivo y social, gracias, apuntó, «a la perseverancia y el compromiso de la asociación Castelo Deporte, un ejemplo perfecto del que significa el compromiso vecinal».
La Travesía permitirá que cientos de personas descubran la riqueza paisajística de Culleredo, que valoren su patrimonio natural y que entiendan que proteger el monte es proteger el futuro. El alcalde indicó que «la Travesía del Xalo supo adaptarse, crecer y mantener esa esencia que la hace especial: el equilibrio entre la exigencia deportiva para los corredores y el carácter familiar y popular», apuntó.
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