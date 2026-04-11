A Feira das Nenas llenará A Silva, en Cerceda, de tradición, música y pasión ecuestre

El núcleo de A Silva, en la parroquia cercedense de Rodís, se convertirá el próximo fin de semana en el epicentro festivo de la comarca. El Concello de Cerceda acaba de anunciar la programación oficial de la Feira das Nenas 2026, una cita que promete llenar las calles de música, gastronomía y tradición los días 18 y 19 de abril. El evento cuenta con el respaldo de la Comisión de Festas Espíritu Santo da Silva y la Diputación.

Sábado 18: De la tradición a la gran verbena

La celebración arrancará el sábado a las 10.00 horas con el estruendo de las bombas de palenque y pasacalles musicales. El apartado gastronómico cobrará protagonismo temprano con una degustación de feixós a las 11.00 horas, antesala de la inauguración oficial que presidirá el alcalde, Juan Manuel Rodríguez, a las 13.00 horas.

Cartel de A Feira das Nenas de A Silva de 2026. / LOC

La tarde del sábado estará volcada en las familias. Los más pequeños podrán disfrutar de paseos en carruaje y ponis, así como talleres de pintacaras y globoflexia. Los amantes del motor tendrán su espacio con exhibiciones de enduro, mientras que la cultura y el deporte se darán la mano con el torneo de ajedrez, la actuación de la coral Voces Veteranas de Culleredo y la exhibición de gimnasia rítmica del colegio Celso Emilio Ferreiro. El plato fuerte llegará por la noche con una verbena de alto nivel a cargo de la Orquesta Panorama, la discomóvil Impacto y DJ Bermúdez.

Domingo 19: El día grande del mundo caballar

El domingo la jornada comenzará con la feria tradicional y el ritmo de la charanga Os Atrevidos y AC Folque Ruada. Tras una degustación de bolos preñados, el Grupo Tania Veiras amenizará la sesión vermú.

A partir de las 18.00 horas, la emoción se trasladará a la presentación de la Pareja de la Feria 2026, un acto conducido por Laura Añón y Fran Cañotas donde también se entregarán los premios del certamen ecuestre. La feria caballar, eje central del domingo, incluirá competiciones de andadura gallega (serrada y chapeada), una gincana, concurso morfofuncional de potros y una exhibición de caballo marchador gallego.

Como broche final, la Orquesta New York se unirá al Grupo Tania Veiras para una última verbena que incluirá un espectáculo de fuegos artificiales a las 22.00 horas. Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de esculturas en vivo con motosierra de Eugenio Linares, una carpa multisectorial y las indispensables pulperías.

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El alcalde, Juan Manuel Rodríguez, ha destacado que esta feria es "una de las citas más relevantes del calendario local", subrayando el compromiso del Concello con el mantenimiento de las ferias tradicionales que refuerzan la identidad y la economía de la zona.