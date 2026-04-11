Nuevo revés judicial para Jardincelas por rebajar la jornada de un empleado antes de dejar el servicio en Culleredo

La antigua empresa concesionaria de los servicios de limpieza de edificios, carreteras y jardinería de Culleredo ha vuelto a los juzgados. Tras perder recientemente su batalla millonaria contra el Concello por el pago de 2,3 millones de indemnización, Jardincelas suma ahora un nuevo revés judicial.

Y es que el Juzgado de lo Social nº 7 de A Coruña ha declarado nula la reducción de jornada que impuso a un limpiador municipal justo antes de abandonar el servicio. Antes de que TRAGSA asumiera en 2024 el servicio por la emergencia sanitaria decretada por el propio Concello, Jardincelas modificó unilateralmente el contrato de este conserje-limpiador, recortando su jornada de 39 a tan solo 9 horas semanales.

El objetivo era que la nueva adjudicataria heredase un contrato mínimo, lo que derivó en una situación de precariedad para el trabajador, que llevaba prestando servicios para la empresa desde 2022.

El magistrado encargado del caso dictaminó que esta medida fue una modificación sustancial de las condiciones de trabajo realizada sin los requisitos legales ni la formalidad necesaria.

Es por eso que la sentencia obliga a reponer al operario en su jornada completa de 39 horas, una obligación que ahora deberá cumplir TRAGSA como actual prestadora del servicio en los centros municipales de Culleredo.

El operario solicitó un indemnización de 6.000 euros

Aunque el trabajador solicitaba una indemnización adicional de 6.000 euros por daños y perjuicios, el juez la ha desestimado al no haberse detallado correctamente el daño moral. Eso sí, el empleado recuperará su sueldo y su horario completo tras meses de incertidumbre.

Esta resolución de lo Social coincide en el tiempo con el proceso seguido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que recientemente desestimó la reclamación de 2,3 millones de euros de la empresa frente al Ayuntamiento en concepto de indemnización y actualización de precios.

En aquel procedimiento administrativo, los informes municipales ya señalaban discrepancias en el cumplimiento de los pliegos de condiciones respecto al número de trabajadores, una línea que este nuevo fallo judicial refuerza al considerar que la reducción de la jornada del operario antes de la subrogación no se ajustó a los cauces legales.

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Este nuevo fallo judicial clarifica la situación de la plantilla afectada por los cambios de titularidad en las contratas municipales, garantizando que se mantengan las condiciones de origen en los procesos de subrogación.