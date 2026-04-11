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Oleiros supera un año más a A Coruña en número de licencias de obra

El Concello tramitó el pasado año 106 permisos frente a los 79 de la ciudad coruñesa, según los datos del IGE | El municipio mantiene su tirón inmobiliario y escaló en 2025 al quinto puesto en Galicia

Construcción de un edificio de 19 viviendas en Santa Cristina, en Oleiros.

Construcción de un edificio de 19 viviendas en Santa Cristina, en Oleiros. / LOC

Antares Pérez

Oleiros

Oleiros se sitúa un año más a la cabeza en número de licencias de construcción. El Instituto Galego de Estatística ha publicado los datos de concesión de licencias en el último cuatrimestre de 2025, que revelan que, en el pasado año, el Concello oleirense concedió 106 autorizaciones de construcción frente a las 79 de A Coruña.

Un recorrido por la carretera AC-173, una de las principales arterias del municipio, da fe del tirón inmobiliario de Oleiros. Grandes grúas que se erigen a ambas márgenes de la vía desde Santa Cristina, Bastiagueiro o Santa Cruz, para construir desde bloques de viviendas a grandes urbanizaciones, como la de Xaz, donde han comenzado recientemente las obras de construcción de vivienda protegida en régimen de cooperativa.

Oleiros no solo lidera actividad inmobiliaria en la comarca coruñesa, en el último año, este concello escaló al quinto puesto en construcción de nueva vivienda en Galicia, según el informe sobre a evolución do visados dos últimos seis anos presentado por el Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG). Si se atiende al número de visados por habitantes, Oleiros se sitúa a la cabeza de Galicia, con 10,06, muy por encima del municipio que ocupa el segundo puesto, Pontevedra (7,69).

'Sprint' inmobiliario en Arteixo

En la comarca coruñesa, el segundo municipio con más actividad en el sector del ladrillo es Arteixo, con 70 licencias concedidas en el último año. La proximidad a A Coruña y su intensa actividad industrial, acrecentada con la puesta en marcha del polígono de Morás, han reactivado la demanda residencial en este municipio y, con ello, el interés de las promotoras por sacar al mercado nueva vivienda.

Le sigue, a mucha distancia, Sada, con 29 permisos; Culleredo (27) y Abegondo (19). A la cola se encuentran Cambre y Carral, con solo dos autorizaciones registradas.

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En la comarca betanceira, Miño se mantiene un año más a la cabeza con 36 permisos. El municipio miñense concedió durante el pasado año más licencias de construcción que la cabecera comarcal, Betanzos, que tramitó 24 autorizaciones.

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