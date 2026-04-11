El PSOE de Arteixo fuerza un pleno extraordinario por la gestión del personal del Concello
La agrupación solicita explicaciones al Ejecutivo local por la "opacidad" y los conflictos laborales de la plantilla municipal
El PSOE de Arteixo ha forzado un pleno extraordinario convocado para este lunes, 13 de abril, a las 9.30 horas. Una sesión que, a su juicio, llega en un contexto marcado por la “opacidade, os conflitos laborais e as sospeitas na xestión do persoal municipal”.
Tras la demanda del PSOE, todos los grupos municipales de la oposición solicitaron conjuntamente este pleno extraordinario con un único punto en el orden del día para debatir las políticas de gestión de personal del grupo de gobierno y buscar acuerdos que impulsen la negociación con el comité de empresa del Ayuntamiento de Arteixo.
El portavoz socialista, Martín Seco, señala que su grupo ya ha denunciado la “grave deriva" en la gestión de personal municipal, con una batería de preguntas dirigidas al Gobierno local del PP en el último pleno tras años de denuncias por decisiones “arbitrarias, opacas e sectarias” que consideran que están deteriorando el funcionamiento de la administración.
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