El rincón de A Costa da Morte que atrae a surfistas de los cinco continentes: "En Caión enseñamos sin prisa, huimos de la masificación"

Casi como empujado por una de esas olas que lleva tres décadas persiguiendo, el instructor vigués Patrick Vilán desembarcó en A Costa da Morte en 2018. Después de 30 años surfeando por los cinco continentes, Vilán se dejó seducir por un oleaje constante y un ambiente tranquilo, ajeno al bullicio de las grandes playas y ciudades.

Fue entonces cuando el vigués decidió apostar por la primera Surf House de Caión: un alojamiento diseñado por y para surfistas frente de la imponente playa de este pueblo marinero de A Laracha, situado a apenas media hora en coche desde A Coruña, que hoy atrae a decenas de surfistas de todo el mundo.

Una pequeña casa blanca a dos alturas que se camufla con el paisaje azul y blanco del lugar acoge esta singular escuela de surf de Caión, que se ha convertido en un refugio para muchos aficionados y principiantes. Una antigua vivienda que Vilán restauró hace casi una década con el fin de crear un punto de referencia para surfistas con vistas al mar y un jardín con mirador, con aforo para unas 12 personas, que también acoge conciertos, exposiciones y mercadillos artísticos.

Patrick Vilán, en su Surf House de Caión. / CARLOS PARDELLAS

"En Caión puedes surfear con cualquier marea. El encanto del pueblo es único, y su aire pintoresco y su energía han convertido este rincón en un imán para los que nos gusta este estilo de vida", sostiene el vigués, que mantiene intacta la ilusión del primer día. "Aún recuerdo cuando mi madre me compró mi primera tabla en un viaje a Portugal, en 1995, fue un antes y un después", asegura el responsable de la escuela.

En un momento en el que el surf, en palabras del gerente de la Surf House de Caión, todavía era un deporte "de nicho", e incluso visto como un acto de "cierta rebeldía", el vigués decidió ser algo así como una especie de profeta en su tierra, Nigrán, e intentar crear comunidad en la que hoy es considerada de las localidades surferas por excelencia.

De la playa de Patos a abrir un alojamiento de surf en Caión

Y es que Patrick Vilán no es un recién llegado al sector. De hecho, fue uno de los pioneros del surf en Galicia al fundar en 1999 una de las primeras escuelas de la comunidad en la mítica playa de Patos, que llegó a tener una sucursal en Brasil, en la que también impartió clases. Una experiencia que le sirvió para conocer el sector de cerca mientras estudiaba INEF en Oleiros, lo que le fue acercando poco a poco a A Coruña y su costa.

"En Caión enseñamos sin prisa, huimos de la masificación, porque lo que yo buscaba era crear un proyecto más pequeño, más familiar y más cuidado", afirma el responsable de la Surf House de Caión, que ahora trabaja junto a otros seis monitores, y prepara varios viajes al año con alumnos a distintos puntos del mundo en busca de olas. "Es una forma de buscar motivación y animar a la gente", dice Vilán, que acostumbra a realizar estas escapadas entre diciembre y marzo, "para buscar el verano en otra parte".

Patrick Vilán, frente a su escuela de surf de Caión. / CARLOS PARDELLAS

Pero la escuela está abierta todo el año. De octubre a junio hay clases de invierno para niños y adultos, tanto de iniciación como de perfeccionamiento. En mayo empiezan con las clases afterwork, de lunes a viernes, en horario de 19.00 a 21.00 horas, con la puesta de sol. Los monitores preparan además campamentos para niños de lunes a viernes en verano, y en agosto hay uno exclusivo para adultos. El resto del verano imparten clases regulares de mañana y tarde y organizan todo tipo de eventos.

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Pero, para Patrick, el surf es mucho más que una tabla. Es una "conexión íntima con el medio" y un estilo de vida respetuoso. Un deporte capaz de hermanar en la costa de Caión a personas de Alemania, Australia o Japón a través de una misma identidad: la que dictan el mar y sus olas.