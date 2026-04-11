Viaje reivindicativo entre Ferrol y Betanzos para exigir un "tren del siglo XXI"

Más de un centenar de personas exigieron este sábado la modernización ferroviaria en un viaje reivindicativo entre Ferrol y Betanzos convocado por el Foro Cidadán polo Ferrocarril y que contó con la presencia de representantes políticos de las principales formaciones.

La expedición, que partió a las 8.30 horas de la estación de Ferrol y culminó en Betanzos, reclamó la modernización de la red de transporte en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y "un servicio público digno y acorde con las necesidades de los vecinos".

Acompañados por la música de la agrupación Agarimo, los participantes exhibieron carteles con consignas como "queremos un tren del siglo XXI" y "transporte público digno ya".

Entre los manifestantes, representantes de distintas formaciones políticas, como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), así como de los portavoces municipales de PSOE, BNG y Ferrol en Común, Julián Reina, Iván Rivas y Jorge Suárez, respectivamente, además de usuarios de todas las edades unidos por la demanda de soluciones que no se limitan al ferrocarril, sino que abarcan también la mejora de autobuses, frecuencias y conectividad con el medio rural. Sus reclamaciones incluyen un aumento de aforo en autobuses, mayor regularidad en las frecuencias para facilitar citas médicas y desplazamientos diarios, y la creación de servicios nocturnos para que la juventud pueda regresar a casa con seguridad.

"Toca volver a la calle"

El Foro Cidadán polo Ferrocarril explicó que esta protesta responde a meses de ausencia de soluciones por parte de las administraciones y defendió la presión social como mecanismo para convertir demandas en realidad. "Tocaba volver a la calle para que lo que estamos pidiendo deje de ser un deseo y se convierta en una realidad", indicaron los organizadores.

La llegada a Betanzos ha marcado el cierre de la marcha, con lectura de un manifiesto frente a la sede municipal y la presencia de la alcaldesa de esta localidad, María Barral, junto a representantes de otros partidos, como el BNG. El viaje reivindicativo contó además con la presencia de alcaldes y concejales de la comarca del Eume y Ferrol, como los regidores de Pontedeume, Bernardo Fernández.

Concentración en Betanzos para exigir la modernización del tren. / LOC

Los partidos dejaron a un lado sus diferencias para defender un servicio ferroviario a la altura del de otras ciudades y que responda a las necesidades de la población. Todos se sumaron a las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril. Entre otras, premura en la resolución de las alegaciones al proyecto del baipás de Betanzos, la creación de un servicio de proximidad entre Ferrol y A Coruña o el incremento de las frecuencias y horarios.

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"Ya está bien de que las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal sean excluidas de la modernización del transporte ferroviario", resumen desde el Foro Cidadán polo Ferrocarril, que advierte de que estas deficiencias "condicionan el futuro de la comarca en términos demográficos y económicos".