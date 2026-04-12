El PP de Oleiros acusa a Seoane de "hacerse trampas al solitario" con la vía ártabra
Afirman que esta carretera no resolverá los problemas de "una parte muy importante de la población"
El PP de Oleiros acusa al alcalde, Ángel García Seoane, de "hacerse trampas al solitario" con la vía ártabra, al presentarla como "la solución a los graves problemas de movilidad que padece el municipio". "La realidad demuestra que esta infraestructura no resolverá la situación de una parte muy importante de la población", afirman los populares.
La formación sostiene que esta carretera de alta capacidad no solventará los problemas de "más de 20.000 habitantes de Oleiros que seguirán padeciendo problemas de movilidad serios e irreversibles": "Los vecinos de Perillo se verían obligados a recorrer hasta 14 kilómetros en dirección contraria para poder incorporarse a esta vía", apunta el PP, que apunta también a los inconvenientes para los residentes en Liáns, "que tendrán que realizar desplazamientos de, al menos, 4 kilómetros".
En un comunicado, los populares atribuyen esta situación a la "falta de una planificación realista y eficaz": "El alcalde está desesperado por el caos en el que han derivado sus políticas urbanísticas, basadas en un crecimiento desordenado, especulativo y sin previsión de infraestructuras básicas".
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