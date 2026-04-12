Vecinos reúnen más de medio millar de firmas contra la implantación de la estación de mercancías en Orro

La campaña vecinal para exigir la paralización del proyecto de la estación de mercancías de Orro por su "grave impacto en una zona habitada" ha recabado ya más de medio millar de firmas. Sus impulsores han recurrido a la plataforma Change.org para recabar apoyos contra la ubicación planteada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible e ilustran la campaña con una imagen ilustrativa de sus temores: un tren y trailers bloqueando el acceso a un tranquilo núcleo rural.

"Souto no es un espacio industrial, sino un territorio con viviendas, actividad agraria y valor ambiental y la implantación de una terminal de mercancías es incompatible con esta realidad", defienden los residentes, que alertan del "impacto acústico severo" que se derivaría de la puesta en marcha de esta infraestructura y de la "exposición continuada a vibraciones derivadas del tráfico ferroviario pesados". A estas molestias suman otras, como el "incremento de emisiones", el "deterioro de la calidad del aire" y el "riesgo" derivado del transporte de mercancías peligrosas en un "entorno habitado".

El traslado a Orro de la estación de mercancías de San Diego no solo disgusta a los residentes en la zona, también nace huérfana de apoyos entre la Corporación local de Culleredo, que aprobó en pleno una moción para demandar que esta terminal se sitúe en el Centro Loxístico de Transportes de Ledoño. En la sesión celebrada el pasado 1 de abril, el alcalde, el socialista José Ramón Rioboo, subrayó que el Ministerio de Transportes todavía no ha tomado una decisión al respecto. "Non hai absolutamente ningunha ubicación decidida, están aínda en proceso de análise", recalcó el regidor.

Oposición en Arteixo

La Corporación municipal de Arteixo ha avanzado también su oposición al traslado de la terminal a Orro. El ConcelIo, que ya se opuso a la implantación de la estación en Uxes, ha trasladado su apoyo a Culleredo y defiende también que como idónea la ubicación en el centro logístico de Ledoño.

Todos los grupos con representación en ambos municipios concuerdan con los impulsores de que la campaña vecinal en demandar un "proceso formal de información" y una "evaluación ambiental rigurosa, independiente y transparente" de las alternativas.

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El traslado de la estación de mercancías de San Diego para poder transformar el borde marítimo de la ciudad de A Coruña acumula años de estudios y debates. La actuación ya aparecía recogida en los convenios de 2004 por la reordenación urbanística de los muelles vinculada a la construcción del puerto exterior de Langosteira. Entre otros emplazamientos, se plantearon Vío o Uxes. Esta segunda opción chocó con el rechazo total de Arteixo, que coincide con Culleredo en defender su implantación en el centro logístico de Ledoño.