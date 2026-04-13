Buscan a un menor desaparecido en Vilasantar desde la madrugada del domingo

El Concello de Vilasantar ha lanzado la voz de alarma por la desaparición de un menor de 17 años residente en el municipio. Se trata de Daoud Bachir Cobos, un chaval de 17 años que fue visto por última vez en la madrugada del domingo.

Según una publicación del Concello en redes sociales, el menor desapareció este domingo 12 de abril. Se había marchado de casa a las 21.00 horas, regresó a las 3.00 horas y se volvió a ir. Desde entonces no saben nada de él.

El adolescente tiene una complexión delgada, mide 1,75 metros, ojos oscuros y vestía pantalón de chándal verde con un jersey gris de rayas negras. También calzaba zapatillas de deporte.

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Solicitan la colaboración ciudadana para dar con su paradero. En caso de tener noticias piden contactar con el 112, la Guardia Civil o los canales de contacto del Concello de Vilasantar.