El Concello de Arteixo informa de un corte en el suministro de agua por obras

El Concello de Arteixo informa a los vecinos que, debido a la ejecución de trabajos de mejora en la red general de abastecimiento, el suministro de agua permanecerá cortado este martes, 14 de abril, entre las 15.30 y las 18.30 horas aproximadamente.

La interrupción afectará a los residentes de la avenida de Arsenio Iglesias, avenida da Prensa, travesía do Rañal y rúa Pedra do Xiro, así como a los vecinos de las calles Punta do Aguillón, Monte San Tirso, Illote Pedra da Herba, Illote de Galdrana, Punta da Travesa y rúa dos Casteletes. También se verán afectadas las calles con nombres de los arenales locales: Praia da Salsa, Repibelo, Sabón y Alba.

Ante esta situación, se aconseja a los usuarios afectados que vigilen que ningún grifo quede abierto durante el periodo de obras para evitar pérdidas innecesarias de agua o posibles incidencias en las instalaciones interiores una vez se restablezca el servicio.

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Del mismo modo, se recomienda no utilizar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas durante la tarde del martes. El servicio municipal lamenta las molestias ocasionadas por estos trabajos necesarios para el mantenimiento de la red.