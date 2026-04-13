García Seoane reemprende su cruzada contra los 'plumachos'

Aunque todavía no es época de floración, las críticas del alcalde Oleiros, Ángel García Seoane, a la Xunta por su política de erradicación de la hierba de la Pampa (también conocida popularmente como plumachos) han vuelto a florecer. Ha pasado más de una década desde que el regidor declarase la guerra a esta especie invasora, pero su ánimo ante la "dejadez" de la Xunta es inquebrantable. "Seguirei martilleando con este tema", advierte, mientras el Ejecutivo autonómico no aborde su eliminación definitiva.

Así lo ha anunciado este lunes en un programa radiofónico en el que denunció que la manera de abordar esta problemática por parte del Gobierno gallego, triturando toda la vegetación en los márgenes de las carreteras de su titularidad, no es la adecuada. "Provoca a proliferación, porque non só non sacan a planta; a machacan e a replantan ao soterrala", critica.

La hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) es una especie que se introdujo en Galicia como planta ornamental para las medianas de la AP-9. Precisamente, García Seoane puso a la concesionaria de esta infraestructura, Audasa, como ejemplo de que acabar con ella es posible. "Desapareceu en 65 kilómetros de autopista; non poden dicir que non é posible", señaló.

Por eso, el alcalde de Oleiros reclama a la Xunta, y a cualquier particular en cuyos terrenos haya arraigado esta planta, que recurran a la retirada mecánica o manual y siempre con mucha cautela porque, como recuerda, "de cada exemplar salen máis de 100.000 novas plantas" si se propaga la semilla.

Pasos de cebra

García Seoane también aprovechó la ventana de peticiones a la Xunta para volver a reclamar la habilitación de pasos de cebra en el municipio. "A teñen tomada cos veciños de Oleiros. É lamentable", señala el regidor, que emplaza al ejecutivo autonómico a aprovechar las obras de mejora de la carretera entre Santa Cruz y Mera para "debuxar pasos de peóns en Lourido, O Couto, Breixo e Cabreira", como reclaman los vecinos, reduciendo para ello si es preciso la velocidad máxima del tramo de 70 a 50 km/h.