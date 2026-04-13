Tensión sindical y acusaciones de "enchufismo" en un pleno de Arteixo marcado por los despidos disciplinarios

La mañana de este lunes se inició en Arteixo bajo un clima de máxima tensión. Una concentración a las puertas de la Casa del Concello, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), reunió a unas 30 personas que se movilizaron al grito de: "se hai despedimento, hai enfrontamento" y "Calvelo, culpable, despido intolerable". Los asistentes manifestaron públicamente su desacuerdo con los despidos disciplinarios que han afectado a varios empleados municipales en los últimos tiempos. Unas actuaciones que el alcalde defendió en base a informes técnicos y sentencias judiciales, alegando que la gestión del Concello es "totalmente limpia".

En este sentido, el sindicato denuncia que el Gobierno local empleó una estrategia de persecución sindical para "neutralizar" a la organización. El despido de un trabajador del servicio de residuos hace unos meses y la privatización del servicio de jardines no son casos aislados, tal y como señalaron desde el sindicato, sino un modelo consciente para "entregar lo público a manos de lo privado" y "precarizar" el empleo.

Minutos después, el debate se trasladó a un pleno extraordinario que se convirtió en un duro enfrentamiento entre el Gobierno local y toda la oposición, que se unió para exigir una negociación "urgente" con el comité de empresa. El portavoz socialista, Martín Seco, abrió el debate denunciando una gestión "déspota" y puso el foco en las sospechas de irregularidades en los procesos selectivos, concretamente en una plaza de vigilante medioambiental. Según Seco, el examen fue "trucado" para favorecer a un único candidato vinculado al entorno municipal.

La concejala no adscrita, Noelia Martínez, criticó un modelo basado en la desconfianza que "quiebra" la igualdad de oportunidades, mientras que Xurxo Couto, del BNG, calificó de "desproporcionados" los despidos disciplinarios, lamentando que el Gobierno local use el "puño na mesa" en lugar de apostar por el diálogo con los trabajadores. La oposición pidió, además, revisar la subrogación de los cuatro empleados del servicio de mantenimiento integral de zonas verdes y espacios recreativos a la empresa privada, buscando una recolocación en otros departamentos o servicios municipales.

Cinco expedientes disciplinarios

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, detalló los motivos detrás de los recientes despidos y expedientes disciplinarios, subrayando la "gravedad" de las infracciones cometidas. Entre los casos más alarmantes destaca el de un trabajador de limpieza viaria cuya salida fue avalada por el Juzgado de lo Social tras haber atacado a un encargado con un arma cortante, una agresión que la sentencia calificó como "susceptible de causar la muerte".

Asimismo, el regidor informó sobre el despido de un conductor de residuos que manipuló los sistemas de seguridad de su camión, poniendo en peligro tanto el vehículo como a los transeúntes, además de incumplir sistemáticamente sus tareas de limpieza. A este caso se suma el de un operario del servicio de aguas cesado por insubordinación constante, negarse a devolver un vehículo oficial durante una baja e incluir insultos a sus superiores y referencias políticas inapropiadas en los partes de trabajo.

Finalmente, Calvelo dio cuenta de una suspensión de empleo y sueldo por una agresión física entre compañeros y de una sentencia que prohíbe taxativamente a los empleados de la empresa pública Sumarte el uso de vehículos oficiales para fines privados, como realizar compras o trasladar a familiares. Con estos datos, el Gobierno local defendió la legalidad y la necesidad de llevar a cabo estas medidas para garantizar el orden y la seguridad en los servicios municipales, basándose en "datos judiciales".

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El regidor también defendió la transparencia de los 405 procesos selectivos realizados bajo su mandato, avalados por funcionarios de carrera, y justificó la privatización de jardines por una cuestión de eficiencia técnica. La sesión concluyó con el rechazo del PP a todas las propuestas de la oposición y con gritos desde el público, cerrando una mañana de alta crispación política y social en el municipio.