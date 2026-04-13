La Xunta somete a información pública la planta de biogás que A Laracha rechazó de forma unánime

El polémico proyecto para la instalación de una planta de biogás en la parroquia de Soandres, en A Laracha, ha superado un nuevo trámite administrativo. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este lunes el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto. Este paso administrativo abre un plazo de 30 días hábiles para que cualquier persona interesada pueda consultar el expediente y presentar las alegaciones que considere oportunas.

La instalación, promovida por la empresa Bioenergía A Coruña, S.L.U., se proyecta en el lugar de Chousa Grande, en la zona de Vista Alegre, en donde se registran un total de 27 edificaciones. Según la memoria técnica del proyecto, la planta está diseñada para procesar hasta 63.500 toneladas anuales de residuos orgánicos procedentes de actividades agroganaderas y de la industria alimentaria.

El objetivo es la producción de biometano mediante digestión anaerobia para su posterior inyección en la red de gas. Además, el proyecto incluye el tratamiento del digestato generado, separándolo en una fracción sólida que se entregará a gestores autorizados y una líquida que, tras ser tratada, se repartirá entre la reutilización interna y el vertido al cauce público.

Un rechazo político y social sin fisuras

El proyecto se ha encontrado con la oposición unánime de la corporación municipal de A Laracha. Los tres grupos municipales cerraron filas en el último pleno municipal contra la planta de Soandres, recogiendo el malestar de unos vecinos "profundamente preocupados" por los posibles olores, tránsito de camiones y el impacto ambiental en un entorno rural.

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El alcalde, José Manuel López Varela, fue tajante durante la última sesión plenaria al asegurar que el Ayuntamiento defenderá "por encima de todo" los intereses de los laracheses y la protección de su patrimonio natural. Además, se comprometió a convocar a los vecinos a una reunión informativa con la participación de personal técnico municipal para explicar en detalle el proyecto y la postura municipal.