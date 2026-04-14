Cambre desbloquea la plataforma peatonal de Cecebre después de un año de parálisis administrativa

El Concello de Cambre ha dado el paso definitivo para la transformación integral del entorno del apeadero de Cecebre. El Gobierno local ha formalizado este martes la contratación de las obras de urbanización a la empresa Excavaciones y Canalizaciones Conde, S. L., por un importe total de 362.000 euros.

Esta adjudicación supone el desbloqueo de una actuación que los vecinos de la parroquia aguardaban desde hace meses, ya que el proyecto se sacó inicialmente a concurso en junio de 2025. Tras completar un complejo proceso administrativo, la firma definitiva del contrato permite ahora poner fecha al inicio de unos trabajos que cuentan con un plazo de ejecución estimado de seis meses para su finalización.

La intervención proyectada busca un cambio funcional profundo en la movilidad de la zona. El eje central de la obra consistirá en la creación de una plataforma única de uso mixto que otorgará prioridad absoluta a los peatones.

Esta solución técnica está diseñada para conectar de forma totalmente accesible el apeadero ferroviario con dos puntos neurálgicos de la vida social en la parroquia, como son el centro social y las instalaciones deportivas, resolviendo así las graves deficiencias de seguridad actuales.

Renovación integral de servicios básicos

Más allá de la superficie, la actuación incluye una renovación integral de los servicios básicos. Se instalarán nuevas redes separativas mediante colectores de PVC para diferenciar el saneamiento de las aguas pluviales y se sustituirá por completo la antigua red de abastecimiento de agua.

Del mismo modo, las obras también llevarán consigo el soterramiento de las líneas de alumbrado y telecomunicaciones para eliminar el impacto visual del cableado aéreo, lo que se complementará con la plantación de arbolado, nuevo mobiliario urbano y un tratamiento específico de los taludes para mejorar la integración paisajística.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha puesto en valor la importancia de sacar adelante esta actuación que considera "prioritaria" para el municipio. La regidora popular destaca que el Gobierno local sigue avanzando en la transformación de los espacios públicos con obras que impactan directamente en el día a día de los vecinos.

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Piñeiro asegura además que, con este paso, se da respuesta a las necesidades de accesibilidad en un punto estratégico como es Cecebre, apostando por un modelo de "entorno urbano más seguro y adaptado a lo que demandan los usuarios del transporte público y los residentes".