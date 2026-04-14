Carral modificará su planeamiento para desbloquear las obras del pabellón de O Espiño

El Concello de Carral ha dado el paso definitivo para hacer viable la ampliación del pabellón de O Espiño mediante la tramitación de una modificación puntual de sus normas subsidiarias. Esta maniobra administrativa, que acaba de ser sometida a evaluación ambiental, busca subsanar el vacío legal que mantenía la zona en una situación de fuera de ordenación al estar clasificada parcialmente como suelo rústico.

Con este cambio normativo, el Gobierno local no solo dota de seguridad jurídica a las instalaciones existentes, sino que logra una mejora cuantitativa del patrimonio público. Según detalla el informe técnico con respecto del sistema general de equipamientos, la presente modificación puntual aumenta en 3.154 metros cuadrados su superficie, lo que redunda directamente en una mejora de su capacidad para albergar nuevos servicios.

Este avance administrativo pone fin a los contratiempos sufridos a principios de año, cuando la Diputación rechazó la inclusión de las obras en el Plan Único debido a que el Ayuntamiento carecía de la clasificación urbanística adecuada para los terrenos. El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, vinculó en su día este retraso a la inoperancia de la gestión anterior, que habría proyectado la ampliación sobre un suelo donde la ley prohibía expresamente cualquier incremento de la edificación.

Ahora, la redelimitación de la parcela permite ajustar la realidad catastral al planeamiento, cualificando como equipamiento la totalidad de la unidad y permitiendo que la inversión de casi 400.000 euros prevista el año pasado se ejecute con todas las garantías legales.

Más aforo y mejoras estructurales

El proyecto de reforma se centrará en el aumento del aforo y la modernización de la eficiencia del recinto. La actuación más destacada será la construcción de un volumen compacto de 218 metros cuadrados adosado a la estructura actual, que albergará una nueva grada con capacidad para 200 espectadores.

De forma paralela, el Concello acometerá mejoras estructurales para solventar problemas de filtraciones de agua, sustituirá la carpintería y las barandillas exteriores y renovará el sistema de iluminación por tecnología LED. Dado que la modificación no implica un aumento de la edificabilidad residencial, el documento ambiental garantiza que no se verán alteradas las redes de servicios de abastecimiento o saneamiento.

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Finalmente, la ordenación urbanística propuesta permite organizar de forma definitiva todo el complejo de servicios municipales del entorno. Además del pabellón y las pistas de pádel, que ocupan más de 5.600 metros cuadrados, la nueva delimitación blinda el suelo destinado al centro de salud, al centro municipal de formación Antón Fraguas y a la base del servicio de emergencias.