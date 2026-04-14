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Igualdad homenajea a Dolores Vázquez por el Día de la Visibilidad Lésbica

La ministra otorgará a esta betanceira, fue condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, la medalla a la promoción de los valores de igualdad | El acto se celebrará el próximo 27 de abril

Dolores Vázquez, el pasado año, tras recibir el premio Úrsula Meléndez de Texeda del Concello de Betanzos.

Dolores Vázquez, el pasado año, tras recibir el premio Úrsula Meléndez de Texeda del Concello de Betanzos. / Casteleiro/Roller Agencia

La betanceira Dolores Vázquez, acusada falsamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, la hija de su expareja, hace 25 años en Mijas (Málaga) recibirá el próximo 27 de abril un homenaje del Ministerio de Igualdad con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica.

25 años después de que un jurado la condenase injustamente sin pruebas, Dolores Vázquez recibirá un reconocimiento de manos de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad.

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Dolores Vázquez recibió hace un año el reconocimiento del Concello de Betanzos, que le otorgó el premio Úrsula Meléndez de Texeda por su «tesón y fortaleza» tras haber sido encarcelada durante 17 meses por un crimen que no cometió. Muy emocionada, Dolores Vázquez afirmó en aquel acto que todavía aguardaba unas disculpas por todo lo que padeció injustamente: "Para mí, en mi corazón, todavía necesito un perdón del Gobierno.

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