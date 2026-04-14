Miño, a la cabeza en la concesión de licencias de construcción en la comarca betanceira

Los últimos datos del Instituto Galego de Estatística confirman el renacer urbanístico de Miño. Tras años sin apenas actividad y con los esqueletos de Costa Miño Golf como doloroso recuerdo del estallido de la burbuja inmobiliaria, este pequeño municipio costero vuelve a situarse a la cabeza en la concesión de permisos de construcción. En el último año, el Ayuntamiento ha otorgado 36 permisos, más que Betanzos, cabecera comarcal, que cerró 2025 con 26 autorizaciones.

El resurgir urbanístico de Miño es visible en las grúas que salpican la macrourbanización gestada por Fadesa, que deja atrás sus años negros y se abre paso en el mercado inmobiliario de lujo, con nuevas promociones de chalés que rondan los 900.000 euros. El renovado tirón de la localidad ha permitido cerrar otras heridas del crack del ladrillo y completar edificios del centro que llevaban paralizados desde 2008, como los ubicados las calles A Carreira y A Barrosa o el que afea desde hace quince años la calle Pardiñeira, en la subida al casco urbano desde la playa, motivo recurrente de quejas vecinales.

Uno de los enclaves que reflota con fuerza es la calle Extremeiro, a pie de Praia Grande, que ha vuelto a atraer el interés de los inversores, con varias promociones en marcha, incluida una ya finalizada de Anjoca que ha colgado el cartel de todo vendido. Si nada se tuerce, Miño podrá despedir al fin uno de los esqueletos urbanísticos que más afean el paisaje, los de Bañobre, que fueron escenario hace años de una película sobre el estallido de la burbuja y que han sido adquiridos por una promotora que tramita los permisos de obra.

Oza-Cesuras duplica el número de permisos

Los otros dos municipios de la comarca brigantina que tramitaron más licencias de obra en el pasado año 2025 fueron Betanzos y Oza-Cesuras, con 26 y 17 permisos respectivamente, según los datos del IGE.

El municipio betanceiro se mantiene en los niveles de 2024 mientras que Oza-Cesuras registró un importante repunte, con el doble de autorizaciones que hace un año.

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A la cola se sitúa Irixoa, que no tramitó ningún permiso y Aranga, Coirós y Vilasantar, con concedieron una única licencia de obra.