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Nace la Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño

13 hosteleros ofrecerán creaciones con los productos del mar los días 17 y 18 de abril

Los hosteleros posan con sus pinchos en la presentación de la nueva ruta gastronómica.

Los hosteleros posan con sus pinchos en la presentación de la nueva ruta gastronómica. / LOC

RAC

Miño

El Concello de Miño presentó este martes la Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño, una cita gastronómica que se celebrará el viernes 17 e sábado 18 de abril en la que participarán 13 locales hosteleros del municipio.

Cada local ofrecerá un pincho marinero propio, una "propuesta gastronómica única" elaborada con productos del mar del entorno, como ostras, mejillones, langostinos, vieiras o corvina, entre otros. Los precios oscilarán entre 1 y 3 euros.

11 de los 13 locales están situados no centro de Miño, a los que se suman un establecimiento en la playa de Perbes y otro en el Club de Golf de Miño. Esta ruta gastronómica pone el colofón al programa “Cociña Mariñeira”, unha iniciativa impulsada polo Concello de Miño para promocionar los productos do mar y promover la formación en el sector hostelero. El proyecto cuenta con el apoyo del GALP Ártabro Norte a través de los Fondos FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura).

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El Gobierno local que preside el socialista Manuel Vázquez Faraldo explicó que con esta iniciativa pretenden impulsar el sector hostelero e incentivar el consumo de producto local.

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