Oleiros se levanta de la mesa del transporte con la Xunta: "Están defendendo ás empresas, non aos cidadáns"

El Concello de Oleiros, representado por su alcalde, Ángel García Seoane, ha abandonado este martes la reunión convocada por la Xunta para abordar la situación del transporte metropolitano en la comarca de A Coruña. Lo hizo indignado por la "prepotencia" del Ejecutivo autonómico y la falta de concreción en las propuestas. "Están defendendo máis que nada ás empresas, non aos cidadáns", afirmó airado el regidor oleirense, que señaló que "a min non me toma o pelo ninguén".

Para García Seoane "é unha vergoña como se están a tratar estes asuntos". "Non se aprobou nada, non se estudiou nada; levan estudiando toda a vida, pero son moi burros e non van aprobar", indicó el alcalde, que recordó que estaban esperando por una reunión con la Xunta para abordar las cuestiones que afectan a su municipio, pero en la que no estuvieran otros concellos como Cambre, Culleredo, Arteixo o A Coruña, que también acudieron a la cita de este martes. "Para falar do noso non teñen que estar outros concellos, porque son temas internos do Concello", apuntó.

"A reunión foi insultante. Todo o que tiñan que contestar dicían que estaba a estudo, que tiñan que velo, a ver se é posible...", relató el regidor, que reconoció que "onde xa nos cabreamos moito" fue en el debate sobre la conexión con la Universidad. Oleiros pedía una línea directa que diese servicio también a los concellos de Sada y Bergondo, un servicio del que ya disponen Cambre, Culleredo y Arteixo, pero sus demandas no fueron atendidas.

Sin bus a Santa Cristina

Otras de sus peticiones, eran ampliar en 800 metros el recorrido del bus que va a San Pedro de Nós para llevarlo hasta la iglesia; mejorar el servicio en la zona de Xaz, o hacer una línea de transporte a los polígonos de la comarca. "Dixéronnos que non é posible, que non é rendible", señaló García Seoane, que consideró "un desastre" que la Xunta justifique que con cinco frecuencias entre las siete de la mañana y las doce "son suficientes" para dar servicio a las 150 familias que viven en la urbanización de Xaz. "Esta é a forma que teñen de actuar", lamentó.

También anunció que otra de sus peticiones, la de llevar el bus urbano 1A de A Coruña hasta Santa Cristina, no se va a materializar. "Non vai haber bus a Santa Cristina tampouco. Din que debemos diñeiro a unha empresa e non é así. En calquera caso non é a Xunta a que ten que facer de cobrador del frack", concluyó.