Recepción a escolares italianos de intercambio en Betanzos

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, y el concejal de Educación, Andrés Hermida, recibieron esta mañana a alumnos italianos del Liceo Statale Giorgio Buchner de Ischia, de Nápoles (Italia) que participan en un intercambio dentro de un programa europeo con escolares del CPR plurilingüe Nuestra Señora del Carmen-Atocha. Se trata de alumnos de entre 15 y 17 años de edad que pasarán los próximos días en la ciudad y que visitarán otras ciudades gallegas como A Coruña y Santiago.

La regidora dio la bienvenida a los escolares y les invitó a disfrutar estos días de su estancia en la ciudad. A la recepción también asistieron alumnos de Atocha y profesores de ambos colegios.