Movilidad en la comarca
Betanzos urge una solución a las deficiencias del servicio de bus: "Es intolerable"
"Hoy el bus ni siquiera apareció en la parada, dejando en tierra a los usuarios de primera hora sin ninguna explicación", denuncia la alcaldesa, que advierte a la Xunta que "los problemas no solo existen en el primer anillo del área metropolitana"
"Los problemas no solo existen en el primer anillo del área metropolitana". Es la lacónica respuesta del Concello de Betanzos a la convocatoria de una reunión entre la Xunta y los concellos de A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo para abordar mejoras en el servicio de transporte por carretera. Al igual que Sada, que expresó ya el martes su "sorpresa" por su exclusión de este encuentro, el Concello brigantino demandó hoy una reunión con Mobilidade para ante los "graves problemas" que se registran "a diario" en las conexiones con A Coruña.
Retrasos, falta de información sobre horarios, buses saturados..., son algunas de las deficiencias que detalla el Concello en un comunicado en el que afirma que este miércoles "el bus ni tan siquiera apareció en la parada, "dejando en tierra a los usuarios de primera hora sin ninguna explicación": "Es intolerable, esto no lo podemos permitir", advierte la alcaldesa, María Barral, que traslada a la Xunta el "malestar compartido" del Concello y los usuarios del servicio de transporte.
"Exigimos que de una vez por todas se mejoren los servicios", demanda la regidora, molesta porque Mobilidade deje pasar los meses "sin aportar soluciones": "Los concellos estamos abonando cantidades económicas importantes y no podemos ser unos meros convidados de piedra, debemos de exigir que el servicio funcione como lo hacía antes de que la Xunta llevase a cabo todos estos cambios", apunta.
Barral recordó el "compromiso adquirido" por la Xunta para instalar paneles informativos en las marquesinas que informen a los usuarios de los horarios. "Los retrasos que acumula el trayecto y la desinformación hace que esto sea una medida indispensable, al margen de incrementar a determinadas horas del día el número de autobuses, ya que no son suficientes", apunta el Concello, que incide además que los buses llegan en ocasiones a Betanzos "con pocas plazas vacías" y dejan a usuarios en tierra.
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