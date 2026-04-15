El Pazo de Mera, Vila Maruxa y varios pecios se suman al catálogo del litoral de la Xunta

El litoral de Oleiros es quizá uno de los más cambiantes en los últimos años. Con los derrumbes por un lado y la construcción del paseo de la ría y las nuevas urbanizaciones por otro, la costa se va adaptando a su nueva realidad. También lo hace la Xunta, que hace unos meses asumía las competencias del litoral y que ahora acaba de publicar el Catálogo de bens de valor cultural no litoral. La versión definitiva, cuya publicación quedaba recogida en el Diario Oficial de Galicia de este lunes, incluye 34 referencias en Oleiros, un listado al que, tras la aprobación inicial y el proceso de información pública y alegaciones, se incorporan el Pazo de Mera y sus jardines; Vila Maruxa e Rosal, en Perillo; la batería de Mera y varios pecios y yacimientos subacuáticos.

Del documento de partida, publicado en octubre de 2025, desaparece el castro de Punta Coidelos, en Dorneda, que presentaba un estado de conservación alterado, y se incluyen los pecios de la Ínsua de Canaval y Bufadoiro, en Serantes y los yacimientos arqueológicos asociados al Castillo de Santa Cruz, que también forma parte del catálogo, y a la ría de O Burgo. Junto a ellos, emergen en el listado el Pazo de Mera y sus jardines, un bien catalogado con nivel de protección integral que, según el documento, presenta un grado de conservación deficiente, el mismo que las viviendas Vila Maruxa y Rosal, situadas en la avenida de As Mariñas de Perillo, o la batería costera de Mera, muy próxima a la Casa do Fareiro, también incluida en el catálogo.

Estas incorporaciones al documento definitivo son fruto de "un trabajo de campo exhaustivo", señalan desde la Xunta, tras tomar en consideración las 160 aportaciones y sugerencias presentadas al documento inicial en el período de exposición pública y que han permitido identificar en total 2.003 bienes que integran el patrimonio costero de la comunidad.

Como explicó el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, tras su aprobación, los bienes pertenecientes a las categorías arquitectónica e industrial, "son susceptibles de sufrir cambios de uso para destinarlos a un fin distinto de aquel para el cual fueron originalmente concebidos", entre ellos el uso turístico, "siempre que la intervención a ejecutar respete y preserve los principales valores por los que fueron merecedores de catalogación", apuntó.

Cada uno de los 2.003 elementos incluidos en este instrumento están georreferenciados, documentados con imágenes o representaciones gráficas que facilitan su identificación, análisis y gestión posterior y acompañados de información detallada sobre cada bien. En cualquier caso, como apuntó el presidente de la Xunta, el catálogo se configura como "una herramienta viva" y abierta, por lo que en un futuro podrán incorporarse nuevos elementos susceptibles de protección patrimonial en la costa aún no identificados.