Cambre avanza en el pago de sus deudas y abona 556.000 euros de la tasa de residuos

El Concello de Cambre continúa dando pasos firmes en su hoja de ruta para la regularización de la situación económica municipal. Así lo anunció este miércoles el Gobierno local, que acaba de informar del abono de 556.243 euros correspondientes al servicio de recogida de residuos urbanos, gestionado a través del Consorcio.

Este pago, que se refiere al tercer trimestre del año 2025, permite avanzar en la puesta al día de las obligaciones financieras relacionadas con este servicio esencial. El desfase que se venía arrastrando, tal y como explica la alcaldesa, Diana Piñeiro, obedece a cuestiones de gestión administrativa, así como a la falta de personal y bajas en áreas estratégicas.

Una situación que el Ejecutivo local está corrigiendo de forma «progresiva» mediante una reorganización interna y la optimización de los procedimientos.

La alcaldesa de Cambre ha valorado positivamente este avance, señalando que el municipio sigue trabajando para superar las dificultades técnicas. «Seguimos avanzando en la normalización de la situación económica del Concello, con dificultades derivadas de cuestiones administrativas y de la falta de personal, pero dando pasos firmes para ponernos al día en nuestras obligaciones», afirmó.

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Además de este abono de recogida de residuos urbanos, el Ayuntamiento de Cambre continúa reforzando los mecanismos de control y planificación, según asegura la regidora popular. El objetivo final es consolidar una gestión «más eficiente y ordenada» que evite nuevos retrasos municipales en el futuro, garantizando la estabilidad y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos.