Finaliza el derribo de la nave de Profand de Sada que ardió hace un año

El grupo Profand ha finalizado a demolición de los restos de la nave del puerto de Sada que resultó gravemente dañada el pasado año por un incendio.

Los trabajos fueron ejecutados por Portos de Galicia, aunque serán sufragados íntegramente por la empresa.

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Una vez liberada esta parcela, el organismo portuario podrá abrir un concurso para adjudicar una nueva concesión.