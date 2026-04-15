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Localizado en buen estado el menor desaparecido en Vilasantar

Coche patrulla de la Guardia Civil.

Coche patrulla de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

RAC

La Guardia Civil ha localizado en buen estado al menor de 17 años de Vilasantar que llevaba desaparecido desde la madrugada del domingo.

El joven fue localizado por los agentes en la carretera que une Teixeiro y Sobrado dos Monxes, a la altura de As Cruces, a las 6,30 horas de esta mañana.

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El Concello de Vilasantar informa en sus redes de la localización del menor y agradece "la implicación y colaboración de la ciudadanía, la Guardia Civil, la Cruz Vermella y Protección Civil"

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