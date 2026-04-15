El BNG propone incluir el puerto de Dexo y la chimenea de Mera en el catálogo del litoral de la Xunta

La Xunta de Galicia acaba de hacer público el Catálogo de bens de valor cultural no litoral, un documento que forma parte de la aplicación de la Lei de ordenación e e xestión integrada do litoral de Galicia (Loxilga). No se trata únicamente de un listado, sino de una herramienta que favorecerá la puesta en valor de algunos de ellos, al recuperarlos o darles un nuevo uso, siempre que respeten los valores que motivaron su catalogación. En el caso de Oleiros, son 34 las referencias incluídas en el documento final, que tiene algunas ausencias significativas.

Así lo advierte el grupo municipal del BNG, que anuncia que llevará al pleno de abril una petición al Concello para que estudie el catálogo y considere solicitar al Gobierno gallego la inclusión de otros bienes patrimoniales merecedores de tal protección, entre los que señalan el puerto de Dexo (para sumarlo a los de Mera y Santa Cruz, que sí figuran); los embarcaderos de la Ría do Burgo y la chimenea industrial de la antigua fábrica tejera de Mera.

El catálogo, una "herramienta viva" y abierta, según la Xunta

La Xunta defiende que el catálogo definitivo, que cuenta con 2.003 elementos georreferenciados, documentados y con imágenes o representaciones gráficas que facilitan su identificación, no es un documento cerrado, sino que se configura como "una herramienta viva" y abierta, por lo que en un futuro podrán incorporarse nuevos elementos susceptibles de protección patrimonial en la costa aún no identificados.

La formación nacionalista sugiere que algunas de estas exclusiones no son casualidad. Apunta que para la Xunta "o peirao de Mera semella ser unha molestia inútil e sen posibilidade algunha de uso náutico-pesqueiro-recreativo, ou dun lugar seguro e práctico para fomentar o transporte metropolitano marítimo entre Coruña e Mera". En la misma línea, afirma que estas figuras de protección suelen ser "papel mollado" para el Ejecutivo autonómico, y pone como ejemplos el Monumento Natural da Costa de Dexo, "absolutamente desprotexido, abandonado e onde impera a barra libre", o los faros de Mera, "onde non se lle ocorreu outra cousa que inzalos de pintadas non axustadas a criterios de sustentabilidade ambiental nin de conservación do patrimonio".