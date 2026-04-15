Del mar y la naturaleza a los robots y los drones: así son los campamentos de verano en A Coruña

Los campamentos de verano de la Xunta para jóvenes regresan con once bases en la provincia de A Coruña, dos de ellas en Sada y Bergondo, con plazas reservadas para inclusión y una programación de carácter lúdico, cultural, deportivo y formativo que, además de ofrecer actividades de ocio para los jóvenes, fomentan la conciliación familiar. Desde este viernes 16 de abril los interesados pueden presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Xunta, https://sede.xunta.gal.

El albergue juvenil Marina Española de Sada propone una ‘aventura nas Mariñas’ para practicar actividades deportivas, ambientales y de naturaleza, además de juegos tradicionales. Está dirigido a jóvenes de 15 a 17 años y tiene una cuota de 148 euros. Se desarrolla en diferentes turnos entre los meses de julio y agosto, y para ser admitido es necesario saber nadar.

Los jóvenes de 8 a 14 años que deseen practicar actividades en el mar como vela, windsurf, canoa o paddle surf pueden hacerlo en el albergue juvenil de Gandarío, en Bergondo, durante los meses de julio, agosto y septiembre. ‘Actividades no mar’ propone también excursiones náuticas y a lugares de interés. Tiene una cuota de 193,30 euros.

En el mismo albergue de Gandarío se desarrollarán el campamento tecnológico ‘Creando o meu videoxogo’, en el que los participantes podrán crear un videojuego con el uso de inteligencia artificial, ‘A vista de paxaro. Primeiros pasos con drons’, para aprender a controlar drones, y ‘Adestrando o meu robot’, para profundizar sobre las herramientas tecnológicas que permiten hacer funcionar a un robot sencillo. Los tres se desarrollarán en el mes de septiembre, están dirigidos a jóvenes de entre 12 y 14 años y tienen una cuota de 148 euros.

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En total, el mapa de Galicia sumará este verano más de una treintena de campamentos y albergues con la campaña ‘modo verano activo’ de la Xunta, que se extenderá también a otras comunidades como Cantabria, Madrid o Castilla la Mancha, ofrecerá ‘minicampamentos de cinco días y actividades de ocio alternativo para mayores de 18 años. Toda la información está disponible en la web xuventude.xunta.gal.