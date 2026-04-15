La Xunta rebaja de "aceptable" a "deficiente" el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación

Seis años después de la declaración de La Terraza de Sada como Bien de Interés Cultural todo sigue igual. O peor. El emblema de esta villa marinera, su postal por excelencia, languidece sin que trasciendan plazos para su rehabilitación a pesar de que la Xunta ya calificaba en 2020 de "precario" el estado de conservación de este edificio modernista y apremiaba una intervención para frenar su deterioro. Los daños se agravan y en su inventario definitivo de bienes del litoral, el Gobierno gallego rebaja de "aceptable" a "deficiente" el estado de este BIC, que suma ya más de un lustro en un limbo administrativo y que está actualmente inmerso en un proceso judicial que complica la intervención administrativa.

Los técnicos que inspeccionaron La Terraza de Sada con motivo de la elaboración del catálogo de bienes del litoral detectaron "patologías de pérdida de pintura, fisuración superficial, humedades por capilaridad y oxidación localizada en los elementos metálicos", según detalla el documento que acaba de publicar el Gobierno gallego.

La prórroga de la concesión, denegada y pendiente del dictamen de la Audiencia

El Concello de Sada consignó una partida de 15.000 euros para la elaboración de un plan director de conservación, pero la situación jurídica de este kiosko modernista, que lleva con la concesión en precario desde 2018 complica las labores de intervención. Este año se cumple un lustro de que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de denegar la prórroga para la ocupación de dominio público marítimo terrestre por parte de este quiosco modernista, pero resolución fue recurrida por los gestores de La Terraza vía judicial y la Audiencia todavía no se ha pronunciado al respecto, más allá de rechazar la suspensión cautelar de la decisión estatal.

Tras la resolución estatal, el Concello de Sada avanzó su intención de pedir la desafectación y la cesión de La Terraza al patrimonio municipal y avanzó su disposición a formular y redactar ese plan director y a conveniar con Costas tanto la redacción del proyecto como la futura gestión del inmueble y la financiación. El trámite para desafectar del dominio público los terrenos sobre los que se asienta La Terraza tropezó hasta en dos ocasiones en el pleno, al exigir Unidos por Sada, PP y PSOE más dictámenes para pronunciarse al respecto. El arquitecto emitió recientemente un informe en el que avala la innecesariedad de este suelo, extremo en que confirma Costas, aunque el Concello todavía no ha elevado de nuevo la propuesta a debate.

La Sociedad, próxima incorporación al catálogo de bienes del litoral

Uno de los planos de Fernández Albalat con el diseño de La Sociedad de Sada. / LOC

Entre las novedades que depara la versión definitiva del catálogo de bienes del litoral está la aceptación de la alegación de la directiva de La Sociedad para proteger este edificio diseñado por Andrés Fernández Albalat-Lois. El local, ubicado a pie de playa y que suma más de dos décadas en un limbo administrativo, no aparece incluido en el documento publicado por la Consellería de Medio Ambiente, pero el departamento autonómico confirma a este diario que la petición de la junta directiva había sido estimada "al quedar acreditado que el referido bien es susceptible de protección patrimonial". "La aceptación no se traduce en su incorporación automática al inventario. Por ley, la inclusión de un bien en el catálogo requiere de la realización del preceptivo trámite de información pública, por eso y teniendo en cuenta que el catálogo es un instrumento de carácter vivo y abierto a nuevas incorporaciones, la inclusión de La Sociedad de Sada se hará en su próxima actualización", apunta.

El castillo de Corbeiroa, "deshecho"

La Xunta ha estimado también parcialmente las alegaciones de Veciños da Obra sobre errores y omisiones en la ficha del castillo de Corbeiroa. Entre otras lagunas, el colectivo criticaba que el catálogo despachase con un "no procede" el apartado relativo al grado de conservación de este bien patrimonial. La corrección realizada por la Xunta no ha sido del agrado de los vecinos, dado que en la versión actualizada los técnicos sustituyen el "no procede" por un "deshecho".

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La pequeña reseña sobre este BIC tampoco invita al optimismo: "Se conservan restos alterados, con pérdida de la configuración original, procesos de erosión litoral, colmatación vegetal y dispersión de estructuras, evidenciando un estado de conservación muy deficiente y parcialmente arruinado", concluyen los técnicos.