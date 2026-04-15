La Xunta rechaza habilitar un acceso al castillo de Corbeiroa por el Albergue da Mariña

La Xunta se desmarca de los problemas de acceso al castillo de Corbeiroa. En respuesta a una pregunta de la Asociación Veciños da Obra, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural rechaza habilitar un acceso libre y público desde el Albergue da Mariña a esta antigua batería situada en el acantilado, a la que solo se puede acceder de forma segura por este recinto. El organismo autonómico admite que este Bien de Interés Cultural está "parcialmente incluido" en este albergue, de su propiedad, pero argumenta que el muro de la batería "está plenamente rodeado de dominio público marítimo terrestre, cuya gestión administrativa corresponde a la Administración General del Estado".

"El bien se sitúa en un acantilado, por lo que el acceso a la batería puede comportar un riesgo para la seguridad de las personas que la visiten", razona Patrimonio, que considera que no es "viable" el acceso a las ruinas de este castillo por el Albergue da Mariña "por la propia naturaleza de las actividades desarrolladas en el albergue": "Están orientadas a menores de edad, por lo que no se aconseja que por el recinto deambulen personas ajenas a la instalación sin ningún tipo de control", argumentan desde el organismo autonómico.

Concluye la Xunta argumentando que la obligación legal de permitir la visita pública a los BIC recae en sus propietarios, no en los "propietarios de las parcelas limítrofes".

Una respuesta "delirante"

Veciños da Obra califica de "delirante" e "impropia de cualquier gestor cultural" la respuesta de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. La asociación acusa a este organismo autonómico de "renunciar a sus pretensiones competenciales en el litoral de Galicia" y "mantenerse en la ilegalidad" al no organizar las cuatro visitas al mes al castillo de Corbeiroa obligadas por la ley de patrimonio dada su consideración de Bien de Interés Cultural.

Cartel informativo del Castillo de Corbeiroa, instalado en el Albergue da Mariña. / LOC

"Quieren eximir al albergue de permitir las visitas alegando que esta obligación no corresponde a los propietarios de las parcelas limítrofes cuando, en este caso, el propietario es el mismo, la Xunta, y ambas propiedades están conectadas con una puerta de acceso", denuncia el colectivo, que llama la atención sobre el hecho de que "el propio cartel de información turística de Corbeiroa se sitúa dentro de la parcela del albergue".

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Veciños da Obra recuerda además que el propio albergue autorizó una visita a las ruinas de Corbeiroa el pasado 26 de enero: "Siguiendo sus argumentos, la Xunta puso en peligro a las personas que lo visitaron", critica el colectivo, que insta al Gobierno gallego a aclarar "si es verdad que quiere tener competencias en el litoral gallego o si ya renuncia definitivamente a ello, como en este caso".