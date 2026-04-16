Arteixo avanza en la creación de nuevas aceras en el entorno del polígono de Sabón

El Concello de Arteixo completará otra de las mayores obras de accesibilidad y peatonalización previstas en el polígono de Sabón. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación la senda peatonal entre la avenida do Embalse, donde también se creará un carril bici, y la Avenida da Prensa, por más de 670.000 euros.

La propuesta plantea la creación de unas aceras que cubran la mayor parte de las cunetas para evitar caídas y, junto al embalse de O Rexedoiro, unas sendas naturales entre los árboles, que se acondicionarán más adelante como zona de ocio. Durante las obras, que se prevé que duren unos ocho meses, también se mejorarán las redes de pluviales, así como la señalización vertical y se pintarán de nuevo los pasos de peatones para mejorar la seguridad vial, además de las entradas y salidas a las naves industriales de un color rojo.

Además de la creación de estas aceras también se reordenará el espacio para mantener las plazas de aparcamiento en el espacio del polígono, mientras que se aumentará el número de plazas en la zona más próxima a la playa de Sabón. En este entorno, hay actuaciones previstas para aumentar la plataforma de los vehículos y mejorar la accesibilidad peatonal, ya que al tratarse de un carril de doble sentido el entorno "resulta peligroso" para los viandantes, señalan los autores del plan.

"Con esta propuesta se pretende crear un área más humanizada y urbana, que mejore la calidad de vida de los vecinos, trabajadores y del resto de ciudadanos", explica la memoria del proyecto. Para poder llevar a cabo estas actuaciones el Concello tuvo que expropiar dos parcelas de 209 metros cuadrados en total.

Humanización en Avenida da Praia

Además de estas obras, el Concello también ha licitado la creación de nuevas sendas peatonales y un carril bici en la Avenida da Praia, en el polígono industrial de Sabón, unas actuaciones que comenzarán en frente al Museo de Automoción e Historia.

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El proyecto incluye una senda peatonal diferenciada mediante pavimento coloreado, un carril bici paralelo, ambos integrados en una plataforma única, así como la mejora de la ordenación del estacionamiento. En total, se habilitarán 207 plazas de aparcamiento, de las cuales siete serán adaptadas para personas con movilidad reducida. El presupuesto para esta propuesta es de más de un millón de euros.