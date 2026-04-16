Arteixo reúne a cerca de quinientos expertos en una jornada sobre la digitalización de la gestión de agua

El centro tecnológico de Arteixo acogió este jueves una jornada sobre digitalización de la gestión del agua que reunió a más de quinientos especialistas.

La jornada comenzó con las intervenciones de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Carlos Calvelo, y contó con las ponencias de responsables políticos y de empresas públicas, entre otras, Sumarte, de Arteixo. Su director, José Manuel Álvarez-Campana, explicó en detalle el proyecto Sumagua, dirigido a avanzar en la digitalización completa del ciclo de agua, desde los depósitos hasta el punto de consumo.

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Los ponentes incidieron en que la digitalización no se limita a la incorporación de nuevas tecnologías en las infraestructuras, sino que "implica convertir los datos generados por los sistemas en información útil para mejorar la toma de decisiones, optimizar la gestión y reforzar la gobernanza de los servicios públicos".