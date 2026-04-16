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Arteixo reúne a cerca de quinientos expertos en una jornada sobre la digitalización de la gestión de agua

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Carlos Calvelo, a la dcha., en el arranque de la jornada sobre digitalizción del agua.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Carlos Calvelo, a la dcha., en el arranque de la jornada sobre digitalizción del agua. / LOC

RAC

Arteixo

El centro tecnológico de Arteixo acogió este jueves una jornada sobre digitalización de la gestión del agua que reunió a más de quinientos especialistas.

La jornada comenzó con las intervenciones de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Carlos Calvelo, y contó con las ponencias de responsables políticos y de empresas públicas, entre otras, Sumarte, de Arteixo. Su director, José Manuel Álvarez-Campana, explicó en detalle el proyecto Sumagua, dirigido a avanzar en la digitalización completa del ciclo de agua, desde los depósitos hasta el punto de consumo.

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Los ponentes incidieron en que la digitalización no se limita a la incorporación de nuevas tecnologías en las infraestructuras, sino que "implica convertir los datos generados por los sistemas en información útil para mejorar la toma de decisiones, optimizar la gestión y reforzar la gobernanza de los servicios públicos".

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